Власти Новороссийска попросили добровольцев помочь в тушении крупного лесного пожара
Мэр Новороссийска Кравченко попросил граждан о помощи в тушении лесного пожара
Мощный лесной пожар в Краснодарском крае, который уже охватил три базы отдыха. Обложка © VK / Обычный Ейск
Мэр Новороссийска Андрей Кравченко попросил местных жителей о помощи в тушении лесного пожара, который разгорелся вблизи города. О такой необходимости градоначальник сообщил в телеграм-канале.
Тушение пожара под Новороссийском. Видео © Telegram / МЧС России
"Нужна помощь добровольцев! Для подвоза воды в гору необходимы квадроциклы и мотоциклы класса эндуро", — написал Кравченко.
Между тем к борьбе с крупным возгоранием уже привлекли сотрудников полиции, сообщает пресс-служба главка МВД России по Краснодарскому краю. Госавтоинспекторы регулируют дорожное движение, сотрудники ППС следят за общественным порядком, а полицейские помогают гражданам, в частности, в восстановлении утерянных в пожаре документов.
Напомним, днём 14 июля в районе Абрау-Дюрсо разгорелся крупный лесной пожар. С ближайших баз отдыха эвакуировали всех постояльцев. В связи с лесными пожарами в Новороссийске введён режим ЧС. Согласно последним данным, площадь пожара увеличилась до 51 гектара.