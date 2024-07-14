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14 июля, 18:30

Власти Новороссийска попросили добровольцев помочь в тушении крупного лесного пожара

Мэр Новороссийска Кравченко попросил граждан о помощи в тушении лесного пожара

Мощный лесной пожар в Краснодарском крае, который уже охватил три базы отдыха. Обложка © VK / Обычный Ейск

Мощный лесной пожар в Краснодарском крае, который уже охватил три базы отдыха. Обложка © VK / Обычный Ейск

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко попросил местных жителей о помощи в тушении лесного пожара, который разгорелся вблизи города. О такой необходимости градоначальник сообщил в телеграм-канале.

Тушение пожара под Новороссийском. Видео © Telegram / МЧС России

"Нужна помощь добровольцев! Для подвоза воды в гору необходимы квадроциклы и мотоциклы класса эндуро", — написал Кравченко.

Между тем к борьбе с крупным возгоранием уже привлекли сотрудников полиции, сообщает пресс-служба главка МВД России по Краснодарскому краю. Госавтоинспекторы регулируют дорожное движение, сотрудники ППС следят за общественным порядком, а полицейские помогают гражданам, в частности, в восстановлении утерянных в пожаре документов.

Напомним, днём 14 июля в районе Абрау-Дюрсо разгорелся крупный лесной пожар. С ближайших баз отдыха эвакуировали всех постояльцев. В связи с лесными пожарами в Новороссийске введён режим ЧС. Согласно последним данным, площадь пожара увеличилась до 51 гектара.

Лесной пожар под Новороссийском перекинулся на территорию трёх баз отдыха
Лесной пожар под Новороссийском перекинулся на территорию трёх баз отдыха
Наталья Исакова
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