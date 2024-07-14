Власти Новороссийска попросили добровольцев помочь в тушении крупного лесного пожара

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко попросил местных жителей о помощи в тушении лесного пожара, который разгорелся вблизи города. О такой необходимости градоначальник сообщил в телеграм-канале.

Между тем к борьбе с крупным возгоранием уже привлекли сотрудников полиции, сообщает пресс-служба главка МВД России по Краснодарскому краю. Госавтоинспекторы регулируют дорожное движение, сотрудники ППС следят за общественным порядком, а полицейские помогают гражданам, в частности, в восстановлении утерянных в пожаре документов.