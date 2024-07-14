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14 июля, 17:16

До 51 гектара увеличилась площадь лесного пожара под Новороссийском

Площадь лесного пожара в районе Дюрсо Краснодарского края увеличилась до 51 гектара. Об этом сообщает Минприроды региона.

Тушение пожара под Новороссийском. Видео © Telegram / МЧС России

"Площадь действующего лесного пожара в районе Новороссийска увеличилась до 51 га", — говорится в сообщении.

Тем временем вертолёты МЧС России уже сбросили 75 тонн воды в районе Дюрсо. В ликвидации возгорания задействовано более 250 человек и 76 единиц техники, сообщает пресс-служба спасательного ведомства. Тушению огня препятствует сильный ветер, порывы которого достигают 17 метров в секунду.

Напомним, ранее Life.ru писал, что в районе Абрау-Дюрсо разгорелся крупный лесной пожар. С местных баз отдыха эвакуировали всех постояльцев. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко объявил, что в связи с лесными пожарами в городе вводится режим ЧС.

Минприроды предупредило о пике летних лесных пожаров в России
Минприроды предупредило о пике летних лесных пожаров в России
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Telegram / Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска

Наталья Исакова
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