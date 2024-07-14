Лесной пожар под Новороссийском перекинулся на территорию трёх баз отдыха

В общей сложности были эвакуированы 176 отдыхающих, в том числе 48 детей. На территории базы "Романтик" огнём охвачено уже 11 строений. В кубанском оперштабе тем временем заявляют, что огонь движется в сторону хутора Дюрсо. Если его не удастся локализовать, то не исключена эвакуация местных жителей. Тушению препятствует сильный ветер.