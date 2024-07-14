Лесной пожар под Новороссийском перекинулся на территорию трёх баз отдыха
Лесной пожар, разгоревшийся в районе Дюрсо Краснодарского края, перекинулся на территорию трёх баз отдыха. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Мощный лесной пожар в Дюрсо. Видео © Telegram / Новороссийский рабочий
"Из-за сильного ветра и быстрого распространения пожара огонь перешёл на территорию трёх баз отдыха — "Романтик", "Моряк" и "Строитель", — говорится в сообщении.
В общей сложности были эвакуированы 176 отдыхающих, в том числе 48 детей. На территории базы "Романтик" огнём охвачено уже 11 строений. В кубанском оперштабе тем временем заявляют, что огонь движется в сторону хутора Дюрсо. Если его не удастся локализовать, то не исключена эвакуация местных жителей. Тушению препятствует сильный ветер.
Напомним, ранее Life.ru писал, что в районе Абрау-Дюрсо разгорелся крупный лесной пожар. С ближайших баз отдыха эвакуировали всех постояльцев. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко объявил, что в связи с лесными пожарами в городе вводится режим ЧС. Согласно последним данным, площадь пожара увеличилась до 51 гектара.
Кадр из видео Telegram / Новороссийский рабочий