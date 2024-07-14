Один человек пострадал во время лесных пожаров на Кубани

Один человек пострадал в результате лесных пожаров, бушующих в Краснодарском крае. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник.

Кадры с места пожара в Абрау-Дюрсо. Видео © Telegram / ЧП Краснодара и края

По информации канала, пострадавшим оказался 36-летний мужчина. Он получил ожоги второй степени во время тушения пожара в Новороссийске, однако от госпитализации отказался. На месте происшествия продолжают работать специалисты экстренных служб.