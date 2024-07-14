Один человек пострадал во время лесных пожаров на Кубани
SHOT: Один человек пострадал во время лесных пожаров в Краснодарском крае
Один человек пострадал в результате лесных пожаров, бушующих в Краснодарском крае. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник.
Кадры с места пожара в Абрау-Дюрсо. Видео © Telegram / ЧП Краснодара и края
По информации канала, пострадавшим оказался 36-летний мужчина. Он получил ожоги второй степени во время тушения пожара в Новороссийске, однако от госпитализации отказался. На месте происшествия продолжают работать специалисты экстренных служб.
Напомним, днём 14 июля в районе Абрау-Дюрсо разгорелся крупный лесной пожар. С ближайших баз отдыха эвакуировали всех постояльцев. В связи с лесными пожарами в Новороссийске введён режим ЧС. Согласно последним данным, площадь пожара увеличилась до 51 гектара. Жителей хутора Дюрсо начали готовить к эвакуации.
Telegram / ЧП Краснодара и края