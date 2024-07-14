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14 июля, 19:45

Один человек пострадал во время лесных пожаров на Кубани

SHOT: Один человек пострадал во время лесных пожаров в Краснодарском крае

Один человек пострадал в результате лесных пожаров, бушующих в Краснодарском крае. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник.

Кадры с места пожара в Абрау-Дюрсо. Видео © Telegram / ЧП Краснодара и края

По информации канала, пострадавшим оказался 36-летний мужчина. Он получил ожоги второй степени во время тушения пожара в Новороссийске, однако от госпитализации отказался. На месте происшествия продолжают работать специалисты экстренных служб.

Власти Новороссийска попросили добровольцев помочь в тушении крупного лесного пожара
Власти Новороссийска попросили добровольцев помочь в тушении крупного лесного пожара

Напомним, днём 14 июля в районе Абрау-Дюрсо разгорелся крупный лесной пожар. С ближайших баз отдыха эвакуировали всех постояльцев. В связи с лесными пожарами в Новороссийске введён режим ЧС. Согласно последним данным, площадь пожара увеличилась до 51 гектара. Жителей хутора Дюрсо начали готовить к эвакуации.

Обложка ©

Telegram / ЧП Краснодара и края

Оксана Попова
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