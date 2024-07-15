Более 500 человек эвакуировали из шести баз отдыха на Кубани из-за пожаров

Из-за мощного лесного пожара, возникшего ещё днём 14 июля, из шести баз отдыха в хуторе Дюрсо под Новороссийском эвакуировали более 500 человек. Информацию об этом сообщил в своём телеграм-канале оперативный штаб Краснодарского края.

"Более 500 человек эвакуированы с баз отдыха в хуторе Дюрсо под Новороссийском из-за пожара", — говорится в сообщении.

Пожар в хуторе Дюрсо у базы отдыха "Романтика". Видео © VK / ЧП Краснодар

Помимо того, там рассказали, с каких именно баз заблаговременно вывезли людей в безопасные территории. В этот список вошли "Моряк", "Голубая волна", "Энергетик", "Строитель", "Романтик" и "Спутник".

В оперштабе также заявили, что в школе села Глебовского, на базе ещё одной школы и винодельни в селе Абрау-Дюрсо были подготовлены три пункта временного размещения на 400 человек. Специалисты также отметили, что эти места были подготовлены с запасом на случай дополнительной эвакуации.