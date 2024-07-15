Более 500 человек эвакуировали из шести баз отдыха на Кубани из-за пожаров
Оперштаб Кубани: Из шести баз отдыха в районе Дюрсо эвакуировали более 500 человек
Из-за мощного лесного пожара, возникшего ещё днём 14 июля, из шести баз отдыха в хуторе Дюрсо под Новороссийском эвакуировали более 500 человек. Информацию об этом сообщил в своём телеграм-канале оперативный штаб Краснодарского края.
"Более 500 человек эвакуированы с баз отдыха в хуторе Дюрсо под Новороссийском из-за пожара", — говорится в сообщении.
Пожар в хуторе Дюрсо у базы отдыха "Романтика". Видео © VK / ЧП Краснодар
Помимо того, там рассказали, с каких именно баз заблаговременно вывезли людей в безопасные территории. В этот список вошли "Моряк", "Голубая волна", "Энергетик", "Строитель", "Романтик" и "Спутник".
В оперштабе также заявили, что в школе села Глебовского, на базе ещё одной школы и винодельни в селе Абрау-Дюрсо были подготовлены три пункта временного размещения на 400 человек. Специалисты также отметили, что эти места были подготовлены с запасом на случай дополнительной эвакуации.
"Задействован пока только один из ПВР в селе Абрау-Дюрсо, там разместили 25 человек. Остальные эвакуированные отдыхающие уехали домой", — указали представители оперштаба, подчеркнув, что на случай осложнения ситуации вблизи населённых пунктов размещены подготовленные для этого автобусы.
Напомним, днём 14 июля в районе Абрау-Дюрсо разгорелся крупный лесной пожар. Впоследствии в Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации. Следователи МВД возбудили уголовное дело по факту случившегося, а площадь возгорания тем временем выросла до 62 гектаров.
VK / ЧП Краснодар