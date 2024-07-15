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15 июля, 00:02

Более 500 человек эвакуировали из шести баз отдыха на Кубани из-за пожаров

Оперштаб Кубани: Из шести баз отдыха в районе Дюрсо эвакуировали более 500 человек

Из-за мощного лесного пожара, возникшего ещё днём 14 июля, из шести баз отдыха в хуторе Дюрсо под Новороссийском эвакуировали более 500 человек. Информацию об этом сообщил в своём телеграм-канале оперативный штаб Краснодарского края.

"Более 500 человек эвакуированы с баз отдыха в хуторе Дюрсо под Новороссийском из-за пожара", — говорится в сообщении.

Пожар в хуторе Дюрсо у базы отдыха "Романтика". Видео © VK / ЧП Краснодар

Помимо того, там рассказали, с каких именно баз заблаговременно вывезли людей в безопасные территории. В этот список вошли "Моряк", "Голубая волна", "Энергетик", "Строитель", "Романтик" и "Спутник".

В оперштабе также заявили, что в школе села Глебовского, на базе ещё одной школы и винодельни в селе Абрау-Дюрсо были подготовлены три пункта временного размещения на 400 человек. Специалисты также отметили, что эти места были подготовлены с запасом на случай дополнительной эвакуации.

"Задействован пока только один из ПВР в селе Абрау-Дюрсо, там разместили 25 человек. Остальные эвакуированные отдыхающие уехали домой", — указали представители оперштаба, подчеркнув, что на случай осложнения ситуации вблизи населённых пунктов размещены подготовленные для этого автобусы.

Один человек пострадал во время лесных пожаров на Кубани
Один человек пострадал во время лесных пожаров на Кубани

Напомним, днём 14 июля в районе Абрау-Дюрсо разгорелся крупный лесной пожар. Впоследствии в Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации. Следователи МВД возбудили уголовное дело по факту случившегося, а площадь возгорания тем временем выросла до 62 гектаров.

Обложка ©

VK / ЧП Краснодар

Алексей Соловьёв
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