Из-за сильного ветра площадь пожара под Новороссийском увеличилась до 32 га

Из-за сильного ветра площадь пожара в районе Дюрсо Краснодарского края достигла 32 гектаров. Об этом сообщает Минприроды региона.

Тушение пожара под Новороссийском. Видео © Telegram / МЧС России

"Площадь лесного пожара под Новороссийском составляет 32 га", — говорится в сообщении.

На данный момент в ликвидации пожара задействовано более 200 человек с ранцевыми огнетушителями и 48 единиц техники, сообщает МЧС России. Угроза населённым пунктам отсутствует.