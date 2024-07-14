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14 июля, 14:52

Из-за сильного ветра площадь пожара под Новороссийском увеличилась до 32 га

Из-за сильного ветра площадь пожара в районе Дюрсо Краснодарского края достигла 32 гектаров. Об этом сообщает Минприроды региона.

Тушение пожара под Новороссийском. Видео © Telegram / МЧС России

"Площадь лесного пожара под Новороссийском составляет 32 га", — говорится в сообщении.

На данный момент в ликвидации пожара задействовано более 200 человек с ранцевыми огнетушителями и 48 единиц техники, сообщает МЧС России. Угроза населённым пунктам отсутствует.

Более 200 человек эвакуированы с турбазы из-за разросшегося лесного пожара на Кубани
Более 200 человек эвакуированы с турбазы из-за разросшегося лесного пожара на Кубани

Напомним, ранее Life.ru писал, что в районе Абрау-Дюрсо разгорелся крупный лесной пожар. С местных баз отдыха эвакуировали всех постояльцев. В Новороссийске введён режим ЧС. Огонь распространяется очень быстро из-за сильного ветра.

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Telegram / Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска

Николай Рюмин
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