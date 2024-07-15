При пожаре в Абрау-Дюрсо сгорели деревья можжевельника возрастом до 600 лет

В окрестностях села Абрау-Дюрсо сгорели редчайшие деревья можжевельника возрастом до 600 лет. Об этом рассказал член Совета по правам человека и развитию гражданского общества при губернаторе Краснодарского края, известный кубанский эколог Евгений Витишко.

"По предварительным данным, пострадало около 100 гектаров леса. Ущерб будет подсчитан, но как подсчитать то, что некоторым деревьям можжевельника было по 500–600 лет! В основном выгорел можжевельник, по стволу дотла, дубово-хвойный лес задет меньше", — объяснил эксперт в разговоре с RG.RU.