При пожаре в Абрау-Дюрсо сгорели деревья можжевельника возрастом до 600 лет
Редчайшие деревья: При пожаре в Абрау-Дюрсо сгорел можжевельник возрастом до 600 лет. Обложка © VK / Обычный Ейск
В окрестностях села Абрау-Дюрсо сгорели редчайшие деревья можжевельника возрастом до 600 лет. Об этом рассказал член Совета по правам человека и развитию гражданского общества при губернаторе Краснодарского края, известный кубанский эколог Евгений Витишко.
"По предварительным данным, пострадало около 100 гектаров леса. Ущерб будет подсчитан, но как подсчитать то, что некоторым деревьям можжевельника было по 500–600 лет! В основном выгорел можжевельник, по стволу дотла, дубово-хвойный лес задет меньше", — объяснил эксперт в разговоре с RG.RU.
По словам эколога, утром на территории было достаточно сильное задымление, в результате чего добровольцам начали раздавать капли в нос и глаза. При этом местным жителям эвакуация не потребовалась, отметила глава администрации сельского округа Абрау-Дюрсо Ольга Котляр.
Напомним, днём 14 июля в районе Абрау-Дюрсо разгорелся крупный лесной пожар. В Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации. Следователи МВД возбудили уголовное дело по факту случившегося, а площадь возгорания тем временем выросла до 62 гектаров. Известно об одном пострадавшем.