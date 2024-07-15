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15 июля, 07:16

Спасатели остановили продвижение лесного пожара под Новороссийском

Тушение пожара в Краснодарском крае. Фото © Telegram / МЧС России

Тушение пожара в Краснодарском крае. Фото © Telegram / МЧС России

Пожарные сумели остановить продвижение масштабного возгорания в лесу под Новороссийском. Об этом говорится в публикации в телеграм-канале ГУ МЧС Краснодарского края.

"Заседание оперативного штаба на месте ЧС провёл вице-губернатор Александр Нестеренко. Участие в нём приняли министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков и глава Новороссийска Андрей Кравченко. Привлечёнными силами удалось остановить распространение огня", — сказано в тексте сообщения.

При этом в связи с пожарной опасностью была приостановлена работа пеших экскурсионных маршрутов в заповеднике "Утриш" между Анапой и Новороссийском, который располагается неподалёку от лесных массивов, охваченных пламенем.

"Заповедник "Утриш" временно приостанавливает работу пеших экскурсионных маршрутов", — рассказали представители заповедника в своём телеграм-канале.

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Напомним, что днём 14 июля в районе Абрау-Дюрсо начался масштабный лесной пожар. Из-за этого в Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации. Следователи МВД решили открыть уголовное дело по факту случившегося. Площадь возгорания выросла до 62 гектаров.

Владимир Озеров
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