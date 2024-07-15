Спасатели остановили продвижение лесного пожара под Новороссийском
Тушение пожара в Краснодарском крае. Фото © Telegram / МЧС России
Пожарные сумели остановить продвижение масштабного возгорания в лесу под Новороссийском. Об этом говорится в публикации в телеграм-канале ГУ МЧС Краснодарского края.
"Заседание оперативного штаба на месте ЧС провёл вице-губернатор Александр Нестеренко. Участие в нём приняли министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков и глава Новороссийска Андрей Кравченко. Привлечёнными силами удалось остановить распространение огня", — сказано в тексте сообщения.
При этом в связи с пожарной опасностью была приостановлена работа пеших экскурсионных маршрутов в заповеднике "Утриш" между Анапой и Новороссийском, который располагается неподалёку от лесных массивов, охваченных пламенем.
"Заповедник "Утриш" временно приостанавливает работу пеших экскурсионных маршрутов", — рассказали представители заповедника в своём телеграм-канале.
Напомним, что днём 14 июля в районе Абрау-Дюрсо начался масштабный лесной пожар. Из-за этого в Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации. Следователи МВД решили открыть уголовное дело по факту случившегося. Площадь возгорания выросла до 62 гектаров.