Спасатели остановили продвижение лесного пожара под Новороссийском

Пожарные сумели остановить продвижение масштабного возгорания в лесу под Новороссийском. Об этом говорится в публикации в телеграм-канале ГУ МЧС Краснодарского края.

"Заседание оперативного штаба на месте ЧС провёл вице-губернатор Александр Нестеренко. Участие в нём приняли министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков и глава Новороссийска Андрей Кравченко. Привлечёнными силами удалось остановить распространение огня", — сказано в тексте сообщения.

При этом в связи с пожарной опасностью была приостановлена работа пеших экскурсионных маршрутов в заповеднике "Утриш" между Анапой и Новороссийском, который располагается неподалёку от лесных массивов, охваченных пламенем.