Огонь повредил 60 построек на базе "Романтик" в Дюрсо, два человека пострадали
От лесного пожара на базе отдыха "Романтик" в хуторе Дюрсо неподалёку от Новороссийска пострадали 60 построек, а на базе отдыха "Голубая волна" были повреждены восемь строений и пять автомобилей. От пламени пострадали двое человек, но госпитализация им не потребовалась. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Тушение пожара под Новороссийском. Видео © Telegram/МЧС России
"На других базах отдыха загорания построек нет. <...> За медицинской помощью в городскую больницу №1 Новороссийска обратились двое пострадавших, от госпитализации они отказались", — говорится в сообщении.
В оперативном штабе также отметили, что на текущий момент в пункте временного размещения остаются 17 человек. Остальные эвакуированные из зоны пожара уже отправились домой.
Администрация Новороссийска ограничила движение транспорта в направлении хутора Дюрсо из-за распространения огня. Об этом сообщила пресс-служба мэрии в телеграм-канале.
"Внимание! Ограничение движения в сторону Дюрсо. В связи с произошедшим пожаром в лесном массиве Сухой щели перекрыт въезд в направлении хутора Дюрсо", — сказано в публикации.
Напомним, что мощный лесной пожар вспыхнул днём 14 июля в районе Абрау-Дюрсо на Кубани. В Новороссийске был объявлен режим ЧС. Огонь распространился на площадь в 62 гектара. Сегодня утром стало известно, что пламя перекинулось на постройки и автомобили, расположенные на базах отдыха "Романтик" и "Голубая волна". Следователи завели уголовное дело.
МЧС России