Огонь повредил 60 построек на базе "Романтик" в Дюрсо, два человека пострадали

От лесного пожара на базе отдыха "Романтик" в хуторе Дюрсо неподалёку от Новороссийска пострадали 60 построек, а на базе отдыха "Голубая волна" были повреждены восемь строений и пять автомобилей. От пламени пострадали двое человек, но госпитализация им не потребовалась. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Тушение пожара под Новороссийском. Видео © Telegram/МЧС России

"На других базах отдыха загорания построек нет. <...> За медицинской помощью в городскую больницу №1 Новороссийска обратились двое пострадавших, от госпитализации они отказались", — говорится в сообщении.

В оперативном штабе также отметили, что на текущий момент в пункте временного размещения остаются 17 человек. Остальные эвакуированные из зоны пожара уже отправились домой.

Администрация Новороссийска ограничила движение транспорта в направлении хутора Дюрсо из-за распространения огня. Об этом сообщила пресс-служба мэрии в телеграм-канале.