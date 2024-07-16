Сильный пожар разгорелся возле отеля "Ялта Интурист" в Крыму

Сильный пожар в эти минуты разгорается в Крыму около отеля "Ялта-Интурист", на пляже рядом с которым сейчас отдыхают десятки людей. Кадры с места ЧП публикуют очевидцы.

"Возгорание растительности в районе "Ялта-Интурист". Службы на месте. Задача как можно быстрее локализовать. Очень жарко — до 40°С на солнце", — написала глава администрации Ялты Янина Павленко в своём телеграм-канале.