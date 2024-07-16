Сильный пожар разгорелся возле отеля "Ялта Интурист" в Крыму
Сильный пожар в эти минуты разгорается в Крыму около отеля "Ялта-Интурист", на пляже рядом с которым сейчас отдыхают десятки людей. Кадры с места ЧП публикуют очевидцы.
"Возгорание растительности в районе "Ялта-Интурист". Службы на месте. Задача как можно быстрее локализовать. Очень жарко — до 40°С на солнце", — написала глава администрации Ялты Янина Павленко в своём телеграм-канале.
Пожар в Крыму. Видео © Telegram / ЧП / КРЫМ, МЧС России
Между тем, в Коктебеле лесной пожар локализовали на площади 40 гектаров. Для тушения огня пришлось привлекать авиацию — вертолёт Ми-8 МЧС России сбросил больше полсотни тонн воды.
Как уже рассказывал Life.ru, юге нашей страны объял огонь. Природный пожар разгорелся в Краснодарском крае в районе Абрау-Дюрсо. Возгорание перешло на территории нескольких туристических баз, в том числе повредил постройки на базе отдыха "Романтик" и на территории базы "Голубая волна". Пострадало два человека, также было эвакуировано 176 человек, включая 48 детей. По последним данным, лесной пожар под Новороссийском локализован на площади 62 га. Поджог рассматривают как основную причину лесных пожаров на Кубани. В то же время с природным пожаром борются и в Крыму. Ранее площадь возгорания сухой травы возле Карадагского заповедника в поселке Коктебель выросла до 20 га.
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