Стало известно, из-за чего могли начаться масштабные пожары на Кубани

Поджог рассматривают в качестве основной причины лесных пожаров в Краснодарском крае. Предположительно, неизвестные жгли сухую траву, но не смогли проконтролировать распространение огня. Об этом узнал SHOT .

По данным телеграм-канала, первый очаг возгорания был зафиксирован в воскресенье, 14 июля, в Абраусском участковом лесничестве, там горела сухая трава. Далее огонь дошёл до базы "Голубая волна" в 3,5 км от хутора Дюрсо. В момент прибытия спасателей к месту площадь пожара увеличилась до 3 га.