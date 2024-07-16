Стало известно, из-за чего могли начаться масштабные пожары на Кубани
Поджог рассматривают как основную причину лесных пожаров на Кубани
Последствия пожаров на Кубани. Фото © Telegram/Вениамин Кондратьев
Поджог рассматривают в качестве основной причины лесных пожаров в Краснодарском крае. Предположительно, неизвестные жгли сухую траву, но не смогли проконтролировать распространение огня. Об этом узнал SHOT.
Лесные пожары на Кубани. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, первый очаг возгорания был зафиксирован в воскресенье, 14 июля, в Абраусском участковом лесничестве, там горела сухая трава. Далее огонь дошёл до базы "Голубая волна" в 3,5 км от хутора Дюрсо. В момент прибытия спасателей к месту площадь пожара увеличилась до 3 га.
Напомним, что на минувших выходных природный пожар разгорелся в Краснодарском крае в районе Абрау-Дюрсо. Огонь перекинулся на территории нескольких туристических баз, в том числе повредил 60 построек на базе отдыха "Романтик", ещё восемь построек и пять машин пострадали на территории базы отдыха "Голубая волна". Из-за возгорания пострадало два человека, также было эвакуировано 176 человек, включая 48 детей. По последним данным, лесной пожар под Новороссийском локализован на площади 62 га. Однако с природным пожаром сейчас борются и в Крыму. Площадь возгорания сухой травы возле Карадагского заповедника в поселке Коктебель уже выросла до 20 га.