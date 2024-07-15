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15 июля, 12:03

В Коктебеле загорелась сухая трава, пожар охватил 20 гектаров

В крымском Коктебеле и Симферопольском районе вспыхнули масштабные пожары из-за горящей сухой травы. На месте работают экстренные службы, сообщили в пресс-службе МЧС.

У подножия горы Кара-Даг в Коктебеле занялась сухая трава, к тушению привлечён вертолёт. Видео © Telegram / Mash на волне

"В посёлке городского типа Коктебель горит сухая растительность на 20 га. На месте работают более 100 специалистов, 23 единицы техники, также привлечён вертолёт Ми-8 МЧС России. Дополнительно направлена аэромобильная группировка ведомства в составе 40 человек и 6 единиц техники", — говорится в публикации ведомства.

Кроме того, трава загорелась на площади в 5 гектаров в садовом некоммерческом товариществе "Дружба". Там тушат пожар свыше 30 специалистов и 11 единиц техники, однако пламя быстро распространяется в связи с жарой и сильным ветром.

Дополнительная аэромобильная группа отправилась в Коктебель, чтобы тушить пожар в СНТ "Дружба". Видео © Telegram / МЧС России

Спасатели остановили продвижение лесного пожара под Новороссийском
Спасатели остановили продвижение лесного пожара под Новороссийском

Ранее Life.ru сообщал о том, что трава и лес начали гореть и в севастопольском селе Верхнесадовое, огонь быстро охватил площадь в четыре гектара. Тушить пламя отправились сотрудники МЧС, лесного хозяйства и Спасательной службы Севастополя. Ранг пожара вскоре понизили до уровня 1БИС. Однако вскоре стало известно о возникновении природного пожара на северной стороне Севастополя.

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Telegram / МЧС России

Юрий Лысенко
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