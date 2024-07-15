В Коктебеле загорелась сухая трава, пожар охватил 20 гектаров

В крымском Коктебеле и Симферопольском районе вспыхнули масштабные пожары из-за горящей сухой травы. На месте работают экстренные службы, сообщили в пресс-службе МЧС.

У подножия горы Кара-Даг в Коктебеле занялась сухая трава, к тушению привлечён вертолёт. Видео © Telegram / Mash на волне

"В посёлке городского типа Коктебель горит сухая растительность на 20 га. На месте работают более 100 специалистов, 23 единицы техники, также привлечён вертолёт Ми-8 МЧС России. Дополнительно направлена аэромобильная группировка ведомства в составе 40 человек и 6 единиц техники", — говорится в публикации ведомства.

Кроме того, трава загорелась на площади в 5 гектаров в садовом некоммерческом товариществе "Дружба". Там тушат пожар свыше 30 специалистов и 11 единиц техники, однако пламя быстро распространяется в связи с жарой и сильным ветром.

Дополнительная аэромобильная группа отправилась в Коктебель, чтобы тушить пожар в СНТ "Дружба". Видео © Telegram / МЧС России