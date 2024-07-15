Разрушительный пожар подступает к жилым домам в Севастополе

Природный пожар вспыхнул на северной стороне Севастополя. Огонь может охватить жилые дома в городе. Власти провели эвакуацию жителей из опасной зоны. Об этом рассказал в своём телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

"Уже третий день в Севастополе не стихают пожары. В районе улицы Энергетиков (северная сторона) горит сухая трава на приусадебных участках, рядом расположены частные дома. Из-за ветра есть угроза распространения огня на деревянные постройки. Люди из зоны пожара эвакуировались", — написал глава региона.

С его слов, площадь возгорания составила 3 га, а порывы ветра могут помочь огню распространиться на деревянные постройки. К настоящему моменту пожар на северной стороне удалось локализовать на площади 5 га.