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15 июля, 11:05

Разрушительный пожар подступает к жилым домам в Севастополе

Природный пожар площадью 3 га может добраться до строений в Севастополе

Природный пожар вспыхнул на северной стороне Севастополя. Огонь может охватить жилые дома в городе. Власти провели эвакуацию жителей из опасной зоны. Об этом рассказал в своём телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

"Уже третий день в Севастополе не стихают пожары. В районе улицы Энергетиков (северная сторона) горит сухая трава на приусадебных участках, рядом расположены частные дома. Из-за ветра есть угроза распространения огня на деревянные постройки. Люди из зоны пожара эвакуировались", — написал глава региона.

С его слов, площадь возгорания составила 3 га, а порывы ветра могут помочь огню распространиться на деревянные постройки. К настоящему моменту пожар на северной стороне удалось локализовать на площади 5 га.

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Ранее в севастопольском селе Верхнесадовое загорелись лес и трава. Огнём оказались охвачены 4 гектара площади, работают подразделения МЧС, лесхоза, Спасательной службы Севастополя, а ранг пожара уже понижен до 1БИС.

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Telegram / РаZVожаев

Владимир Озеров
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