Мужичок с болгаркой стал виновником пожара, из-за которого горит 40 га заповедника в Крыму
Волк: МВД установило предполагаемого виновника пожара в заповеднике в Крыму
Полиция установила предполагаемого виновника пожара в заповеднике "Карадагский": это 50-летний крымчанин, который резал металл болгаркой во дворе своего дома в посёлке Коктебель. По предварительным данным, от искр и началось возгорание, а попытки потушить огонь собственными силами завершились безуспешно.
Тушение пожара на территории Карадагского природного заповедника. Видео © Telegram / Ирина Волк
"Во время резки металла болгаркой от искр загорелась сухая растительность. Мужчина попытался потушить пламя собственными силами, но безуспешно. Огонь начал быстро распространяться на особо охраняемую природную территорию", — сообщила в своём телеграм-канале представитель МВД Ирина Волк.
Напомним, что изначально о пожаре в Крыму писали как о природном. Возгорание быстро распространилось на территорию Карадагского природного заповедника, где насчитывается свыше 5500 видов животных, 193 из которых внесены в Красную книгу региона. А на днях пожар бушевал . в Краснодарском крае в районе Абрау-Дюрсо. Возгорание перешло на территории нескольких туристических баз, в том числе повредил постройки на базе отдыха "Романтик" и на территории базы "Голубая волна". Пострадало два человека, также было эвакуировано 176 человек, включая 48 детей. Основную причиной считается поджог.