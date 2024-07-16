Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июля, 14:54

Мужичок с болгаркой стал виновником пожара, из-за которого горит 40 га заповедника в Крыму

Волк: МВД установило предполагаемого виновника пожара в заповеднике в Крыму

Полиция установила предполагаемого виновника пожара в заповеднике "Карадагский": это 50-летний крымчанин, который резал металл болгаркой во дворе своего дома в посёлке Коктебель. По предварительным данным, от искр и началось возгорание, а попытки потушить огонь собственными силами завершились безуспешно.

Тушение пожара на территории Карадагского природного заповедника. Видео © Telegram / Ирина Волк

"Во время резки металла болгаркой от искр загорелась сухая растительность. Мужчина попытался потушить пламя собственными силами, но безуспешно. Огонь начал быстро распространяться на особо охраняемую природную территорию", сообщила в своём телеграм-канале представитель МВД Ирина Волк.

Стало известно, из-за чего могли начаться масштабные пожары на Кубани
Стало известно, из-за чего могли начаться масштабные пожары на Кубани

Напомним, что изначально о пожаре в Крыму писали как о природном. Возгорание быстро распространилось на территорию Карадагского природного заповедника, где насчитывается свыше 5500 видов животных, 193 из которых внесены в Красную книгу региона. А на днях пожар бушевал . в Краснодарском крае в районе Абрау-Дюрсо. Возгорание перешло на территории нескольких туристических баз, в том числе повредил постройки на базе отдыха "Романтик" и на территории базы "Голубая волна". Пострадало два человека, также было эвакуировано 176 человек, включая 48 детей. Основную причиной считается поджог.

Обложка ©

Главное управление МЧС по Республике Крым

Алексей Берковиц
  • Новости
  • МВД РФ
  • Общество
  • Происшествия
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров