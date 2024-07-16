Мужичок с болгаркой стал виновником пожара, из-за которого горит 40 га заповедника в Крыму

Полиция установила предполагаемого виновника пожара в заповеднике "Карадагский": это 50-летний крымчанин, который резал металл болгаркой во дворе своего дома в посёлке Коктебель. По предварительным данным, от искр и началось возгорание, а попытки потушить огонь собственными силами завершились безуспешно.