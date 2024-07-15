Разрушительное пламя пожирает Карадагский заповедник в Крыму

В крымском Коктебеле пожар распространился на территорию Карадагского природного заповедника, где насчитывается свыше 5500 видов животных, 193 из которых внесены в Красную книгу региона. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. Там отметили, что ситуация стоит на контроле у прокурора.

"По предварительной информации, сегодня, 15 июля 2024 года, зафиксировано возгорание травы и кустарников в государственном природном заповеднике "Карадагский". В связи с сухой и ветреной погодой произошло распространение пожара на значительной площади заповедника", — говорится в сообщении.