Разрушительное пламя пожирает Карадагский заповедник в Крыму
Пожар в Коктебеле перекинулся на Карадагский заповедник
Пожар в Коктебеле распространился на Карадагский заповедник. Обложка © Telegram / Прокуратура Республики Крым
В крымском Коктебеле пожар распространился на территорию Карадагского природного заповедника, где насчитывается свыше 5500 видов животных, 193 из которых внесены в Красную книгу региона. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. Там отметили, что ситуация стоит на контроле у прокурора.
"По предварительной информации, сегодня, 15 июля 2024 года, зафиксировано возгорание травы и кустарников в государственном природном заповеднике "Карадагский". В связи с сухой и ветреной погодой произошло распространение пожара на значительной площади заповедника", — говорится в сообщении.
Напомним, в крымском Коктебеле и Симферопольском районе вспыхнули масштабные пожары из-за горящей сухой травы. Кроме того, возгорание произошло на пяти гектарах в садовом некоммерческом товариществе "Дружба". Сейчас там работают более 30 специалистов и 11 единиц техники, но с пламенем бороться тяжело из-за сильного ветра и жары.