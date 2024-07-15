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15 июля, 14:53

Разрушительное пламя пожирает Карадагский заповедник в Крыму

Пожар в Коктебеле перекинулся на Карадагский заповедник

Пожар в Коктебеле распространился на Карадагский заповедник. Обложка © Telegram / Прокуратура Республики Крым

Пожар в Коктебеле распространился на Карадагский заповедник. Обложка © Telegram / Прокуратура Республики Крым

В крымском Коктебеле пожар распространился на территорию Карадагского природного заповедника, где насчитывается свыше 5500 видов животных, 193 из которых внесены в Красную книгу региона. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. Там отметили, что ситуация стоит на контроле у прокурора.

"По предварительной информации, сегодня, 15 июля 2024 года, зафиксировано возгорание травы и кустарников в государственном природном заповеднике "Карадагский". В связи с сухой и ветреной погодой произошло распространение пожара на значительной площади заповедника", — говорится в сообщении.

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Напомним, в крымском Коктебеле и Симферопольском районе вспыхнули масштабные пожары из-за горящей сухой травы. Кроме того, возгорание произошло на пяти гектарах в садовом некоммерческом товариществе "Дружба". Сейчас там работают более 30 специалистов и 11 единиц техники, но с пламенем бороться тяжело из-за сильного ветра и жары.

Александра Мышляева
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