Авиацию привлекли для тушения пожара в Центре цифровизации образования в Москве
На помощь в тушении пожара, который разгорелся в здании на Пресненском валу в Москве, пришла авиация. К ликвидацию возгорания привлекли пожарный вертолёт, сообщает SHOT, публикуя кадры с места.
Авиацию привлекли для тушения пожара в Центре цифровизации образования в Москве. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, все, кто находился в здании, эвакуировались самостоятельно. Предварительно, никто не пострадал. Как уточнили в МЧС, на месте ЧМ задействованы свыше сотни специалистов и 34 единицы техники, а также вертолёт Ка-32 Московского авиационного центра.
Напомним, сегодня вечером стало известно о том, что сильный пожар произошёл в здании Центра цифровизации образования в Москве. Густой чёрный дым до сих пор валит с чердака дома на Пресненском валу.