На помощь в тушении пожара, который разгорелся в здании на Пресненском валу в Москве, пришла авиация. К ликвидацию возгорания привлекли пожарный вертолёт, сообщает SHOT, публикуя кадры с места.

Авиацию привлекли для тушения пожара в Центре цифровизации образования в Москве. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, все, кто находился в здании, эвакуировались самостоятельно. Предварительно, никто не пострадал. Как уточнили в МЧС, на месте ЧМ задействованы свыше сотни специалистов и 34 единицы техники, а также вертолёт Ка-32 Московского авиационного центра.