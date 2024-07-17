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17 июля, 15:44

Сильный пожар в центре Москвы: горит Центр цифровизации образования

Пожар произошёл в Центре цифровизации образования в Москве на Пресненском валу

Сильный пожар произошёл в здании Центра цифровизации образования в Москве. По данным SHOT, густой чёрный дым валит с чердака дома на Пресненском валу. На место едут экстренные службы. Информации о пострадавших нет, причины выясняются.

Пожар в здании Центра цифровизации образования в Москве. Видео © SHOT

В Москве на территории церкви Рождества Пресвятой Богородицы произошёл пожар
В Москве на территории церкви Рождества Пресвятой Богородицы произошёл пожар

Ранее Life.ru писал о пожаре в общежитии в подмосковной Балашихе. Огонь охватил 40 квадратных метров. Погибло пять человек.

Обложка ©

SHOT

Алексей Берковиц
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