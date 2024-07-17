Сильный пожар в центре Москвы: горит Центр цифровизации образования
Пожар произошёл в Центре цифровизации образования в Москве на Пресненском валу
Сильный пожар произошёл в здании Центра цифровизации образования в Москве. По данным SHOT, густой чёрный дым валит с чердака дома на Пресненском валу. На место едут экстренные службы. Информации о пострадавших нет, причины выясняются.
Пожар в здании Центра цифровизации образования в Москве. Видео © SHOT
Ранее Life.ru писал о пожаре в общежитии в подмосковной Балашихе. Огонь охватил 40 квадратных метров. Погибло пять человек.
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