Останки погибшего нашли на месте пожара в мебельном цеху в Ростове-на-Дону
На месте пожара в мебельном цеху в Ростове-на-Дону обнаружили останки погибшего. Возгорание ликвидировано, сообщает представитель ГУ МЧС России по региону.
Кадры тушения мебельного цеха в Ростове-на-Дону. Видео © МЧС Ростовской области
"На месте пожара обнаружены останки одного погибшего. Личность устанавливается", — сказал представитель ведомства.
Ранее Life.ru рассказывал, что крупный пожар произошёл в Ростове-на-Дону. Как выяснилось, на улице Горсоветской загорелся мебельный цех. Огонь удалось локализовать на площади 200 квадратных метров, позже пожар был ликвидирован. Сообщалось о нескольких пострадавших.