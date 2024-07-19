Останки погибшего нашли на месте пожара в мебельном цеху в Ростове-на-Дону

На месте пожара в мебельном цеху в Ростове-на-Дону обнаружили останки погибшего. Возгорание ликвидировано, сообщает представитель ГУ МЧС России по региону.

"На месте пожара обнаружены останки одного погибшего. Личность устанавливается", — сказал представитель ведомства.

Ранее Life.ru рассказывал, что крупный пожар произошёл в Ростове-на-Дону. Как выяснилось, на улице Горсоветской загорелся мебельный цех. Огонь удалось локализовать на площади 200 квадратных метров, позже пожар был ликвидирован. Сообщалось о нескольких пострадавших.