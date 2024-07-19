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19 июля, 06:28

Останки погибшего нашли на месте пожара в мебельном цеху в Ростове-на-Дону

На месте пожара в мебельном цеху в Ростове-на-Дону обнаружили останки погибшего. Возгорание ликвидировано, сообщает представитель ГУ МЧС России по региону.

Кадры тушения мебельного цеха в Ростове-на-Дону. Видео © МЧС Ростовской области

"На месте пожара обнаружены останки одного погибшего. Личность устанавливается", — сказал представитель ведомства.

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Ранее Life.ru рассказывал, что крупный пожар произошёл в Ростове-на-Дону. Как выяснилось, на улице Горсоветской загорелся мебельный цех. Огонь удалось локализовать на площади 200 квадратных метров, позже пожар был ликвидирован. Сообщалось о нескольких пострадавших.

Обложка ©

МЧС Ростовской области

Николай Рюмин
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