Лесной пожар в заказнике под Новороссийском потушили
Пожарные ликвидировали лесное возгорание на территории заказника под Новороссийском. Об этом рассказали в пресс-службе оперативного штаба Краснодарского края.
"Лесной пожар под Новороссийском ликвидирован в 18:05", — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru сообщал, что днём 14 июля в районе Абрау-Дюрсо начался масштабный лесной пожар. Из-за этого в Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Площадь возгорания выросла до 62 гектаров. Позже стало известно, что спасатели смогли остановить продвижение масштабного возгорания.
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