В Ростове-на-Дону горит мебельный цех
Крупный пожар произошёл в Ростове-на-Дону, по данным SHOT, на улице Горсоветской горит мебельный цех.
В Ростове-на-Дону горит мебельный цех. Видео © SHOT
Огонь охватил уже около 100 квадратов, экстренные службы на месте. Информация о пострадавших уточняется.
А накануне, 17 июля, серьёзный пожар тушили в Центре цифровизации образования в Москве на Пресненском Валу. Для тушения даже привлекали авиацию. Все, кто находился внутри, эвакуировались самостоятельно.
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