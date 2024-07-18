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18 июля, 14:18

В Ростове-на-Дону горит мебельный цех

Крупный пожар произошёл в Ростове-на-Дону, по данным SHOT, на улице Горсоветской горит мебельный цех.

В Ростове-на-Дону горит мебельный цех. Видео © SHOT

Огонь охватил уже около 100 квадратов, экстренные службы на месте. Информация о пострадавших уточняется.

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А накануне, 17 июля, серьёзный пожар тушили в Центре цифровизации образования в Москве на Пресненском Валу. Для тушения даже привлекали авиацию. Все, кто находился внутри, эвакуировались самостоятельно.

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
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