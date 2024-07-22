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22 июля, 16:59

Двухэтажная гостиница горит в центре Москвы

В Мещанском районе Москвы горит гостиница "Птичка"

На Большом Сухаревском переулке в Мещанском районе Москвы горит двухэтажная гостиница "Птичка". Об этом сообщает SHOT.

В центре Москвы горит гостиница "Птичка". Видео © VK / Валида Мугумаева

Пламя охватило крышу и чердак здания. Огонь быстро распространяется из-за легковоспламеняемого утеплителя. Кроме того, пожаром охвачены электропровода, проходящие по чердаку. Спасатели не попасть на крышу изнутри, поэтому вскрывают кровлю снаружи. Информация о пострадавших уточняется.

Мощный пожар в цеху моторных масел в Подмосковье потушили спустя сутки
Мощный пожар в цеху моторных масел в Подмосковье потушили спустя сутки

Ранее Life.ru рассказывал о страшном пожаре на квесте в Махачкале, который унёс жизни двух молодых девушек, им было 19 и 25 лет. Аниматор, который устроил поджог "по сценарию" сбежал, но его уже задержали. Подозреваемый рассказал на допросе, что для убедительности в рамках шоу облил участницу квеста бензином, но переборщил и трюк пошёл не по плану.

Обложка ©

VK / Валида Мугумаева

Александра Мышляева
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