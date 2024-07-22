Двухэтажная гостиница горит в центре Москвы

Пламя охватило крышу и чердак здания. Огонь быстро распространяется из-за легковоспламеняемого утеплителя. Кроме того, пожаром охвачены электропровода, проходящие по чердаку. Спасатели не попасть на крышу изнутри, поэтому вскрывают кровлю снаружи. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее Life.ru рассказывал о страшном пожаре на квесте в Махачкале, который унёс жизни двух молодых девушек, им было 19 и 25 лет. Аниматор, который устроил поджог "по сценарию" сбежал, но его уже задержали. Подозреваемый рассказал на допросе, что для убедительности в рамках шоу облил участницу квеста бензином, но переборщил и трюк пошёл не по плану.