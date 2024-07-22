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22 июля, 13:16

"Переборщил с бензином": Задержанный аниматор объяснил, как начался смертоносный пожар в "Доме ужасов"

В Махачкале задержали аниматора "Дома ужасов", где сгорели две девушки

В Махачкале задержали 18-летнего аниматора "Дома ужасов", в котором во время хоррор-квеста начался пожар, унёсший жизни двух девушек. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

В Махачкале задержали аниматора "Дома ужасов", где сгорели две девушки. Видео © Telegram / Следком

"В рамках уголовного дела, расследуемого СУ СК России по Республике Дагестан, следователем задержан 18-летний аниматор, проводивший в помещении развлекательного заведения в Махачкале квест. Он подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ)", — говорится в публикации.

По информации следствия, подозреваемый поджёг специальную используемую в игре перчатку и после этого бросил её на пол, рядом с тем местом, где стояла ёмкость с бензином, что и послужило причиной возгорания. Сам молодой человек в подробностях рассказал, как всё произошло.

"Переборщил с бензином. Я его стряхиваю, а он не гаснет. Встряхнул — перчатка, получается, у меня слетела с руки. Упала, начала гореть, моментально всё было", — сообщил подозреваемый на допросе.

Сейчас следователи проверяют других лиц на предмет преступной причастности к трагедии.

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Напомним, что две посетительницы хоррор-квеста в "Доме ужасов" в Махачкале погибли в результате внезапно вспыхнувшего пожара. За адреналином отправились четыре человека, но развлечение пошло не по плану и обернулось кошмаром, когда аниматор мероприятия поджёг реквизит и бросил его в сторону бензопил с керосином, что мгновенно привело к возгоранию. В ту минуту одна из участниц квеста была прикована наручниками к стулу, освободить её не успели — она сгорела заживо. Вторую девушку смогли вытащить из объятого пламенем здания, она была госпитализирована с ожогами 97% тела, но позже она умерла в больнице. Двое молодых людей, также участвовавших в игре, выжили.

Обложка ©

Telegram / Следком

Юрий Лысенко
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