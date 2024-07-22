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22 июля, 09:27

Горела в наручниках на стуле: Life.ru выяснил личность и жуткие детали смерти второй девушки в "Доме ужасов"

Погибшая на квесте в Махачкале 25-летняя Мадина работала фитнес-инструктором

Вторая девушка, которая скончалась после пожара на квесте в Махачкале работала фитнес-инструктором. 25-летняя Мадина год назад прошла курсы и стала личным тренером, узнал SHOT.

Погибшая на квесте в Махачкале Мадина. Фото © SHOT

Погибшая на квесте в Махачкале Мадина. Фото © SHOT

До этого девушка трудилась ассистентом врача-ортадонта в местной клинике. Она пошла на злополучный квест с подругой Асият и её мужем Саидом. Именно её в итоге наручниками приковали к стулу и пугали бензопилой. Из-за этого во время пожара она и не смогла выбраться из смертельной ловушки.

Погибшая на квесте в Махачкале Мадина. Фото © SHOT

Погибшая на квесте в Махачкале Мадина. Фото © SHOT

Вышла замуж 5 дней назад: Что известно о 19-летней красавице, заживо сгоревшей в махачкалинском "Доме ужасов"
Вышла замуж 5 дней назад: Что известно о 19-летней красавице, заживо сгоревшей в махачкалинском "Доме ужасов"

Напомним, что квест "Дом ужасов" предлагал гостям получить порцию адреналина, заковывая их в кресла в клетке. Задача посетителей была выбраться из ловушки. Пожар в заведении начался после того, как сотрудник поджёг специальную перчатку и отбросил в сторону, где лежали бензопилы с керосином. Двоих мужчин удалось спасти, а две девушки погибли от многочисленных ожогов. Совладельца квеста задержали, сейчас его допрашивают следователи.

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 SHOT

Александра Мышляева
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