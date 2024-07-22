Горела в наручниках на стуле: Life.ru выяснил личность и жуткие детали смерти второй девушки в "Доме ужасов"

Вторая девушка, которая скончалась после пожара на квесте в Махачкале работала фитнес-инструктором. 25-летняя Мадина год назад прошла курсы и стала личным тренером, узнал SHOT.

Погибшая на квесте в Махачкале Мадина. Фото © SHOT

До этого девушка трудилась ассистентом врача-ортадонта в местной клинике. Она пошла на злополучный квест с подругой Асият и её мужем Саидом. Именно её в итоге наручниками приковали к стулу и пугали бензопилой. Из-за этого во время пожара она и не смогла выбраться из смертельной ловушки.

Погибшая на квесте в Махачкале Мадина. Фото © SHOT