Горела в наручниках на стуле: Life.ru выяснил личность и жуткие детали смерти второй девушки в "Доме ужасов"
Погибшая на квесте в Махачкале 25-летняя Мадина работала фитнес-инструктором
Вторая девушка, которая скончалась после пожара на квесте в Махачкале работала фитнес-инструктором. 25-летняя Мадина год назад прошла курсы и стала личным тренером, узнал SHOT.
До этого девушка трудилась ассистентом врача-ортадонта в местной клинике. Она пошла на злополучный квест с подругой Асият и её мужем Саидом. Именно её в итоге наручниками приковали к стулу и пугали бензопилой. Из-за этого во время пожара она и не смогла выбраться из смертельной ловушки.
Напомним, что квест "Дом ужасов" предлагал гостям получить порцию адреналина, заковывая их в кресла в клетке. Задача посетителей была выбраться из ловушки. Пожар в заведении начался после того, как сотрудник поджёг специальную перчатку и отбросил в сторону, где лежали бензопилы с керосином. Двоих мужчин удалось спасти, а две девушки погибли от многочисленных ожогов. Совладельца квеста задержали, сейчас его допрашивают следователи.