Вышла замуж 5 дней назад: Что известно о 19-летней красавице, заживо сгоревшей в махачкалинском "Доме ужасов"
19-летняя Асият сгорела в махачкалинском квесте через 5 дней после свадьбы
19-летняя Асият сгорела заживо в махачкалинском "Доме ужасов" через пять дней после собственной свадьбы. По данным SHOT, совсем недавно, 16 июля, девушка вышла замуж. Последние видео с торжества она выкладывала непосредственно перед тем, как пойти на хоррор-квест вместе с 20-летним мужем Саидом. Он сейчас в ожоговой реанимации.
Асият пришла в "Дом ужасов" вместе с супругом и скончалась в больнице от страшных ожогов. Фото © SHOT
Совсем недавно 19-летняя Асият блистала на своей свадьбе. Фото © SHOT
Асият — дочь главного врача республиканской детской стоматологической поликлиники. Сама девушка работала ортодонтом в частной стоматологии.
Напомним, что у квеста "Дом ужасов" был всего один сценарий: гостей заковывали в кресла и садили в клетки, а задача была выбраться. Пожар начался после того, как сотрудник поджёг специальную перчатку и отбросил в сторону, где лежали бензопилы с керосином. В этот момент одна из участниц квеста была прикована наручниками к стулу. Двоих парней удалось спасти, а две девушки скончались. Совладелец квеста — местный КВНщик Гусейн Ибрагимов — задержан, его допрашивают.