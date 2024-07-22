Вышла замуж 5 дней назад: Что известно о 19-летней красавице, заживо сгоревшей в махачкалинском "Доме ужасов"

19-летняя Асият сгорела заживо в махачкалинском "Доме ужасов" через пять дней после собственной свадьбы. По данным SHOT , совсем недавно, 16 июля, девушка вышла замуж. Последние видео с торжества она выкладывала непосредственно перед тем, как пойти на хоррор-квест вместе с 20-летним мужем Саидом. Он сейчас в ожоговой реанимации.

Напомним, что у квеста "Дом ужасов" был всего один сценарий: гостей заковывали в кресла и садили в клетки, а задача была выбраться. Пожар начался после того, как сотрудник поджёг специальную перчатку и отбросил в сторону, где лежали бензопилы с керосином. В этот момент одна из участниц квеста была прикована наручниками к стулу. Двоих парней удалось спасти, а две девушки скончались. Совладелец квеста — местный КВНщик Гусейн Ибрагимов — задержан, его допрашивают.