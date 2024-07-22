Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 июля, 06:26

19-летняя студентка сгорела заживо в "Доме ужасов" в Махачкале

19-летняя студентка сгорела заживо во время квеста в Махачкале

19-летняя студентка сгорела заживо во время квеста в Махачкале. Пожар произошёл сегодня ночью в квест-руме "Дом ужасов" на улице Шеболдаева, сообщает SHOT.

Как рассказали очевидцы, в момент ЧП квест проходили две пары. Пожар начался после того, как сотрудник поджёг специальную перчатку и отбросил в сторону, где лежали бензопилы с керосином. В этот момент одна из участниц была прикована наручниками к стулу.

Пострадавшие, заблокированные в здании, пытались открыть дверь и просили о помощи. Двоих парней и девушку удалось спасти, но одна студентка скончалась при пожаре.

Хозяином квест-комнаты оказался местный КВНщик Гусейн Ибрагимов. В отзывах посетители жаловались, что во время игры несовершеннолетних привязывают и надевают на них мешки.

Россиянин запер друзей в гараже и поджёг его. Один сгорел заживо
Россиянин запер друзей в гараже и поджёг его. Один сгорел заживо

А ранее Life.ru рассказывал, как артистка фаер-шоу едва не сгорела заживо во время празднования Дня молодёжи в подмосковных Люберцах. Всё произошло во время праздника у здания местной администрации. Гости Дня молодёжи собрались наблюдать за огненным шоу, но внезапно на одной из артисток загорелся рюкзак за спиной, в котором была горючая жидкость.

Обложка ©

Freepik.com

Наталья Афонина
  • Новости
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров