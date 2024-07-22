19-летняя студентка сгорела заживо в "Доме ужасов" в Махачкале

19-летняя студентка сгорела заживо во время квеста в Махачкале. Пожар произошёл сегодня ночью в квест-руме "Дом ужасов" на улице Шеболдаева, сообщает SHOT.

Как рассказали очевидцы, в момент ЧП квест проходили две пары. Пожар начался после того, как сотрудник поджёг специальную перчатку и отбросил в сторону, где лежали бензопилы с керосином. В этот момент одна из участниц была прикована наручниками к стулу.

Пострадавшие, заблокированные в здании, пытались открыть дверь и просили о помощи. Двоих парней и девушку удалось спасти, но одна студентка скончалась при пожаре.

Хозяином квест-комнаты оказался местный КВНщик Гусейн Ибрагимов. В отзывах посетители жаловались, что во время игры несовершеннолетних привязывают и надевают на них мешки.