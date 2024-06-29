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29 июня, 20:09

Артистка чуть не сгорела заживо во время фаер-шоу в Люберцах

SHOT: Артистка загорелась во время фаер-шоу на празднике Дня молодёжи в Люберцах

Артистка фаер-шоу едва не сгорела заживо во время празднования Дня молодёжи в подмосковных Люберцах. Как узнал SHOT, в ходе выступления на девушке загорелся рюкзак с горючей жидкостью.

Артистка фаер-шоу загорелась во время празднования Дня молодёжи в Люберцах. Видео © Telegram / SHOT

Всё произошло во время праздника у здания местной администрации. Гости Дня молодёжи собрались наблюдать за огненным шоу, но внезапно на одной из артисток загорелся рюкзак за спиной, в котором была горючая жидкость. За считаные секунды яркое пламя охватило девушку, но она успела среагировать: артистка скинула рюкзак, а коллеги помогли её потушить.

Девушку госпитализировали с ожогами, кроме неё, никто не пострадал. В каком она состоянии, не уточняется.

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Обложка ©

Telegram / SHOT

Оксана Попова
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