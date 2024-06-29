Артистка чуть не сгорела заживо во время фаер-шоу в Люберцах
SHOT: Артистка загорелась во время фаер-шоу на празднике Дня молодёжи в Люберцах
Артистка фаер-шоу едва не сгорела заживо во время празднования Дня молодёжи в подмосковных Люберцах. Как узнал SHOT, в ходе выступления на девушке загорелся рюкзак с горючей жидкостью.
Артистка фаер-шоу загорелась во время празднования Дня молодёжи в Люберцах. Видео © Telegram / SHOT
Всё произошло во время праздника у здания местной администрации. Гости Дня молодёжи собрались наблюдать за огненным шоу, но внезапно на одной из артисток загорелся рюкзак за спиной, в котором была горючая жидкость. За считаные секунды яркое пламя охватило девушку, но она успела среагировать: артистка скинула рюкзак, а коллеги помогли её потушить.
Девушку госпитализировали с ожогами, кроме неё, никто не пострадал. В каком она состоянии, не уточняется.
Ранее в Московской области служебный автомобиль упал на инспектора ГИБДД во время показательных трюковых выступлений. Всё произошло в центре профессиональной подготовки сотрудников ГИБДД в городе Ивантеевке, где выступала профессиональная пилотажная группа "Каскад". Травмированный сотрудник сумел выжить только благодаря шлему.
Telegram / SHOT