Артистка чуть не сгорела заживо во время фаер-шоу в Люберцах

Артистка фаер-шоу едва не сгорела заживо во время празднования Дня молодёжи в подмосковных Люберцах. Как узнал SHOT, в ходе выступления на девушке загорелся рюкзак с горючей жидкостью.

Артистка фаер-шоу загорелась во время празднования Дня молодёжи в Люберцах. Видео © Telegram / SHOT

Всё произошло во время праздника у здания местной администрации. Гости Дня молодёжи собрались наблюдать за огненным шоу, но внезапно на одной из артисток загорелся рюкзак за спиной, в котором была горючая жидкость. За считаные секунды яркое пламя охватило девушку, но она успела среагировать: артистка скинула рюкзак, а коллеги помогли её потушить.

Девушку госпитализировали с ожогами, кроме неё, никто не пострадал. В каком она состоянии, не уточняется.