Медведица чуть не загрызла дрессировщика цирка на глазах у сотни детей под Калугой

Медведица напала на дрессировщика во время выступления в цирке "Счастье" в Калужской области. На глазах у сотни маленьких зрителей разъярённое животное набросилось на мужчину и едва не загрызло его до смерти. Детали истории узнал телеграм-канал SHOT.

Медведица напала на дрессировщика во время выступления в цирке "Счастье" в Калужской области. Видео © VK / Обнинск Жесть

Всё произошло вчера днём в цирке на улице Красных Зорь города Обнинска. Дети и взрослые пришли посмотреть шоу, однако внезапно в ходе выступления медведица набросилась на дрессировщика. Под крики малышей она свалила его на пол и начала рвать одежду на нём. Избежать кровавой трагедии помогли вовремя подоспевшие статисты, которые оттащили животное от мужчины.

Что послужило причиной такого поведения медведицы, пока не известно, но свидетели происшествия считают, что виной могла послужить духота в помещении. Пострадал ли дрессировщик, не уточняется.