Регион

Уведомления отключены

16 марта, 17:50

Молодая гимнастка рухнула с высоты на глазах у зрителей в Новосибирске

SHOT: В Новосибирске гимнастка сорвалась с кольца, выполняя трюк без страховки

В Новосибирске гимнастка сорвалась с кольца и рухнула с высоты во время шоу "Королевского цирка Гии Эрадзе". Об этом сообщает SHOT.

В Новосибирске гимнастка сорвалась с кольца, выполняя трюк без страховки. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, пострадавшей является 25-летняя Елизавета Чумакова из Татарстана. Девушка выполняла трюк без страховки и не удержалась в шпагате. Гимнастку доставили в больницу, она находится в сознании. Сейчас её осматривают медики.

14-летний гимнаст впал в кому после падения из-под купола цирка на Урале
14-летний гимнаст впал в кому после падения из-под купола цирка на Урале

Ранее Life.ru писал о смерти 22-летней артистки Большого Московского цирка Влады Морозовой. О трагедии вечером 9 марта сообщил гендиректор цирка Эдгард Запашный. По его словам, молодая артистка выступила на сцене и потеряла сознание за кулисами. Коллеги рассказали, что Влада на самочувствие не жаловалась. При этом мать артистки подчеркнула, что дочь скончалась из-за переутомления.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Никита Осипов
  • Новости
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Новосибирская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров