Молодая гимнастка рухнула с высоты на глазах у зрителей в Новосибирске

В Новосибирске гимнастка сорвалась с кольца и рухнула с высоты во время шоу "Королевского цирка Гии Эрадзе". Об этом сообщает SHOT.

В Новосибирске гимнастка сорвалась с кольца, выполняя трюк без страховки. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, пострадавшей является 25-летняя Елизавета Чумакова из Татарстана. Девушка выполняла трюк без страховки и не удержалась в шпагате. Гимнастку доставили в больницу, она находится в сознании. Сейчас её осматривают медики.