Молодая гимнастка рухнула с высоты на глазах у зрителей в Новосибирске
SHOT: В Новосибирске гимнастка сорвалась с кольца, выполняя трюк без страховки
В Новосибирске гимнастка сорвалась с кольца и рухнула с высоты во время шоу "Королевского цирка Гии Эрадзе". Об этом сообщает SHOT.
В Новосибирске гимнастка сорвалась с кольца, выполняя трюк без страховки. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, пострадавшей является 25-летняя Елизавета Чумакова из Татарстана. Девушка выполняла трюк без страховки и не удержалась в шпагате. Гимнастку доставили в больницу, она находится в сознании. Сейчас её осматривают медики.
Ранее Life.ru писал о смерти 22-летней артистки Большого Московского цирка Влады Морозовой. О трагедии вечером 9 марта сообщил гендиректор цирка Эдгард Запашный. По его словам, молодая артистка выступила на сцене и потеряла сознание за кулисами. Коллеги рассказали, что Влада на самочувствие не жаловалась. При этом мать артистки подчеркнула, что дочь скончалась из-за переутомления.
Telegram / SHOT