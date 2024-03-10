Дело не в весе: Мать 22-летней циркачки назвала неожиданную причину её смерти
Мать артистки московского цирка заявила, что её дочь умерла из-за переутомления
Артистка Большого Московского цирка Влада Морозова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / morozovaaa.v
Мать умершей 22-летней артистки Большого Московского цирка Влады Морозовой считает, что та скончалась из-за трудоголизма. Наталья Кузьминичева призналась, что за несколько дней до последнего выступления дочь жаловалась на усталость.
Владе Морозовой стало плохо за кулисами, после чего её увезли в больницу. Видео © Telegram / ZАПАШНЫЙ
"Она была трудоголиком, это её и сгубило. За несколько дней до выступления я с ней разговаривала и она сказала: "Мама, я очень сильно устала". У неё была большая нагрузка, она отдавала работе очень много сил. И сердце её не выдержало", — сказала женщина в беседе с aif.ru.
После трагедии появились сообщения о том, что молодая артистка умерла из-за анорексии. Отмечалось, что весившая 40 килограммов девушка употребляла препараты для борьбы с лишним весом. По словам матери, дочь принимала таблетки, потому что в детстве её называли полненькой. Это подтвердили и медики — специалисты заметили в организме следы диуретика. При этом женщина подчеркнула, что Влада не была одержима и могла контролировать дозировку.
"В январе она проходила медкомиссию и если бы там нашли какие-то проблемы со здоровьем, то её бы не пустили. Да и за пять минут до выступления веселилась, шутила со своим женихом Витей. Её смерть была внезапной", — добавила мать.
О смерти Влады Морозовой вечером 9 марта сообщил гендиректор цирка Эдгард Запашный. По его словам, молодая артистка выступила на сцене и потеряла сознание за кулисами. Девушка умерла в реанимации. Коллеги рассказали, что Влада на самочувствие не жаловалась.