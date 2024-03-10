Дело не в весе: Мать 22-летней циркачки назвала неожиданную причину её смерти

Мать умершей 22-летней артистки Большого Московского цирка Влады Морозовой считает, что та скончалась из-за трудоголизма. Наталья Кузьминичева призналась, что за несколько дней до последнего выступления дочь жаловалась на усталость.

Владе Морозовой стало плохо за кулисами, после чего её увезли в больницу. Видео © Telegram / ZАПАШНЫЙ

"Она была трудоголиком, это её и сгубило. За несколько дней до выступления я с ней разговаривала и она сказала: "Мама, я очень сильно устала". У неё была большая нагрузка, она отдавала работе очень много сил. И сердце её не выдержало", — сказала женщина в беседе с aif.ru.

После трагедии появились сообщения о том, что молодая артистка умерла из-за анорексии. Отмечалось, что весившая 40 килограммов девушка употребляла препараты для борьбы с лишним весом. По словам матери, дочь принимала таблетки, потому что в детстве её называли полненькой. Это подтвердили и медики — специалисты заметили в организме следы диуретика. При этом женщина подчеркнула, что Влада не была одержима и могла контролировать дозировку.

"В январе она проходила медкомиссию и если бы там нашли какие-то проблемы со здоровьем, то её бы не пустили. Да и за пять минут до выступления веселилась, шутила со своим женихом Витей. Её смерть была внезапной", — добавила мать.