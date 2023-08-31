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31 августа, 13:38

В Барнаульском цирке гимнастка рухнула с большой высоты на глазах у испуганных зрителей

В Барнауле цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время представления

В Барнаульском цирке гимнастка с высоты нескольких метров упала на спину на глазах у десятков зрителей. Об инциденте сообщает местный портал Barnaul 22. Всё случилось во время выполнения элемента с лентой. 23-летняя артистка выжила, ей оказывают помощь.

Трагедия в Барнаульском цирке: гимнастка сорвалась на глазах у десятков зрителей. Видео © Telegram/ Zvezdanews

На ситуацию с падением гимнастки уже отреагировали в краевой прокуратуре. Глава ведомства Антон Герман обязал провести проверку и поручил территориальному прокурору выехать на место ЧП для координации работы правоохранителей.

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Telegram/ Zvezdanews

Алексей Берковиц
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