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10 июня, 17:40

Трибуна с людьми обрушилась во время выступления цирка-шапито в Ленобласти

Семь человек пострадали в результате обрушения трибуны цирка в Ленобласти

В Ленинградской области во время представления обрушилась трибуна передвижного цирка "Малибу". Инцидент произошёл в посёлке Лесколово.

Место обрушения трибуны цирка-шапито в Лесколово. Видео © VK / "Ленинградская область. Live"

О ЧП стало известно в 18:35, на место происшествия выехали пожарные службы. В результате инцидента, как сообщают власти региона, пострадали по меньшей мере семь человек. Известно, что девочку 2017 года рождения госпитализировали с переломом ноги. На месте работает полиция.

На представление пришло около 120 человек, все зрители эвакуировались самостоятельно. Очевидица падения трибуны рассказала "Газете.ru", что дети плакали взахлёб.

"Остановили представление. Человека три-четыре пострадало. Было две машины скорой помощи. Народу было много, я думаю, не выдержала веса. Из моей семьи дочка 14 лет получила ушиб головы, а невестка — травму ноги", — рассказала ещё одна женщина.

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Девочка отделалась сломанной ногой при падении с 40-метрового аттракциона в Австралии

Ранее СК возбудил дело о халатности после обрушения трибуны в Ростове-на-Дону. Напомним, 30 мая во время детского футбольного матча в Ростове-на-Дону из-за сильного ветра обрушилась трибуна. В результате погибла женщина. По последним данным, число пострадавших выросло до 36 человек. Также ранее сообщалось, что трое детей находятся в реанимации в тяжёлом состоянии.

Обложка ©

Unsplash

Ирина Фальке
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