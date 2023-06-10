Трибуна с людьми обрушилась во время выступления цирка-шапито в Ленобласти

В Ленинградской области во время представления обрушилась трибуна передвижного цирка "Малибу". Инцидент произошёл в посёлке Лесколово.

Место обрушения трибуны цирка-шапито в Лесколово. Видео © VK / "Ленинградская область. Live"

О ЧП стало известно в 18:35, на место происшествия выехали пожарные службы. В результате инцидента, как сообщают власти региона, пострадали по меньшей мере семь человек. Известно, что девочку 2017 года рождения госпитализировали с переломом ноги. На месте работает полиция.

На представление пришло около 120 человек, все зрители эвакуировались самостоятельно. Очевидица падения трибуны рассказала "Газете.ru", что дети плакали взахлёб.