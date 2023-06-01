Выбрана статья по делу о крушении трибуны в Ростове-на-Дону

После обрушения трибуны в Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в заявлении пресс-службы СК РФ.

"В Ростове-на-Дону следователи СУ СКР по Ростовской области возбудили уголовное дело о халатности при проведении футбольного матча на территории спортивной школы, приведшей к гибели и травмированию граждан. В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия", — отметили в ведомстве.