Выбрана статья по делу о крушении трибуны в Ростове-на-Дону
СК возбудил дело о халатности после обрушения трибуны в Ростове-на-Дону
После обрушения трибуны в Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в заявлении пресс-службы СК РФ.
"В Ростове-на-Дону следователи СУ СКР по Ростовской области возбудили уголовное дело о халатности при проведении футбольного матча на территории спортивной школы, приведшей к гибели и травмированию граждан. В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия", — отметили в ведомстве.
По данным следствия, сотрудники СШОР № 5 при проведении футбольного турнира знали об ухудшении погоды, однако не отменили спортивные соревнования и не эвакуировали участников мероприятия.
Напомним, 30 мая во время детского футбольного матча в Ростове-на-Дону из-за сильного ветра обрушилась трибуна. В результате погибла женщина. По последним данным, число пострадавших выросло до 36 человек. Также ранее сообщалось, что трое детей находятся в реанимации в тяжёлом состоянии.
ГУ МЧС России по Ростовской области