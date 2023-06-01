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1 июня, 10:04

Выбрана статья по делу о крушении трибуны в Ростове-на-Дону

СК возбудил дело о халатности после обрушения трибуны в Ростове-на-Дону

После обрушения трибуны в Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в заявлении пресс-службы СК РФ.

"В Ростове-на-Дону следователи СУ СКР по Ростовской области возбудили уголовное дело о халатности при проведении футбольного матча на территории спортивной школы, приведшей к гибели и травмированию граждан. В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия", — отметили в ведомстве.

По данным следствия, сотрудники СШОР № 5 при проведении футбольного турнира знали об ухудшении погоды, однако не отменили спортивные соревнования и не эвакуировали участников мероприятия.

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Напомним, 30 мая во время детского футбольного матча в Ростове-на-Дону из-за сильного ветра обрушилась трибуна. В результате погибла женщина. По последним данным, число пострадавших выросло до 36 человек. Также ранее сообщалось, что трое детей находятся в реанимации в тяжёлом состоянии.

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ГУ МЧС России по Ростовской области

Никита Осипов
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