Названа причина смерти легенды советского цирка в Москве
Причиной смерти клоуна Николаева могли стать перитонит и некроз желчного пузыря
Советский клоун Андрей Николаев. Фото © ТАСС / Завьялов Владимир
Советский клоун Андрей Николаев, известный поклонникам под именем Андрюша, мог умереть от перитонита и некроза желчного пузыря. О предварительной причине его смерти пишет Mash.
Артист попал в столичную больницу 12 августа, у него диагностировали острую стадию механической желтухи. Врачи настаивали на экстренной операции, предупреждая, что может отказать печень. Но Николаев наотрез отказывался от лечения. За три дня его состояние ухудшилось и внутренние органы перестали работать, что и закончилось смертью.
Напомним, скончался легендарный советский клоун Андрей Николаев, попавший в больницу в Москве с острой стадией механической желтухи и коронавирусом. Ему было 85 лет. Медики предлагали артисту операцию, но он отказывался.