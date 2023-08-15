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15 августа, 09:42

Названа причина смерти легенды советского цирка в Москве

Причиной смерти клоуна Николаева могли стать перитонит и некроз желчного пузыря

<p>Советский клоун Андрей Николаев. Фото © ТАСС / Завьялов Владимир</p>

Советский клоун Андрей Николаев. Фото © ТАСС / Завьялов Владимир

Советский клоун Андрей Николаев, известный поклонникам под именем Андрюша, мог умереть от перитонита и некроза желчного пузыря. О предварительной причине его смерти пишет Mash.

Артист попал в столичную больницу 12 августа, у него диагностировали острую стадию механической желтухи. Врачи настаивали на экстренной операции, предупреждая, что может отказать печень. Но Николаев наотрез отказывался от лечения. За три дня его состояние ухудшилось и внутренние органы перестали работать, что и закончилось смертью.

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Напомним, скончался легендарный советский клоун Андрей Николаев, попавший в больницу в Москве с острой стадией механической желтухи и коронавирусом. Ему было 85 лет. Медики предлагали артисту операцию, но он отказывался.

Татьяна Миссуми
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