Названа причина смерти легенды советского цирка в Москве

Советский клоун Андрей Николаев, известный поклонникам под именем Андрюша, мог умереть от перитонита и некроза желчного пузыря. О предварительной причине его смерти пишет Mash.

Артист попал в столичную больницу 12 августа, у него диагностировали острую стадию механической желтухи. Врачи настаивали на экстренной операции, предупреждая, что может отказать печень. Но Николаев наотрез отказывался от лечения. За три дня его состояние ухудшилось и внутренние органы перестали работать, что и закончилось смертью.