Машина ДПС рухнула на инспектора во время экстремального трюка в Ивантеевке 28 июня, 12:16 В Ивантеевке машина придавила инспектора ДПС. Видео © Telegram / SHOT

В Московской области служебный автомобиль упал на инспектора ГИБДД во время показательных трюковых выступлений. SHOT публикует кадры смертельного номера: машина движется на двух колёсах, после чего обрушивается всей своей массой на сотрудника ДПС.

В Ивантеевке машина придавила инспектора ДПС. Видео © Telegram / SHOT

Всё произошло в центре профессиональной подготовки сотрудников ГИБДД в городе Ивантеевке, где выступала профессиональная пилотажная группа "Каскад". Травмированный сотрудник сумел выжить только благодаря шлему. О его состоянии не сообщается. Сейчас пострадавшего доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге иномарка на полной скорости врезалась в фонарный столб, в результате чего погибли три пассажирки, водитель доставлен в больницу с тяжёлыми травмами. За рулём находился инспектор отдельного специализированного батальона ДПС по Петербургу и Ленобласти.

Авторы Татьяна Миссуми