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Машина ДПС рухнула на инспектора во время экстремального трюка в Ивантеевке

28 июня, 12:16
В Ивантеевке машина придавила инспектора ДПС. Видео © Telegram / SHOT

В Ивантеевке машина придавила инспектора ДПС. Видео © Telegram / SHOT

В Московской области служебный автомобиль упал на инспектора ГИБДД во время показательных трюковых выступлений. SHOT публикует кадры смертельного номера: машина движется на двух колёсах, после чего обрушивается всей своей массой на сотрудника ДПС.

В Ивантеевке машина придавила инспектора ДПС. Видео © Telegram / SHOT

Всё произошло в центре профессиональной подготовки сотрудников ГИБДД в городе Ивантеевке, где выступала профессиональная пилотажная группа "Каскад". Травмированный сотрудник сумел выжить только благодаря шлему. О его состоянии не сообщается. Сейчас пострадавшего доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге иномарка на полной скорости врезалась в фонарный столб, в результате чего погибли три пассажирки, водитель доставлен в больницу с тяжёлыми травмами. За рулём находился инспектор отдельного специализированного батальона ДПС по Петербургу и Ленобласти.

Россиянка начала рожать прямо в авто, но на её счастье мимо проезжали сотрудники ГАИ
Россиянка начала рожать прямо в авто, но на её счастье мимо проезжали сотрудники ГАИ
Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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