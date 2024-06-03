Россиянка начала рожать прямо в авто, но на её счастье мимо проезжали сотрудники ГАИ В Ленобласти инспекторы помогли женщине, у которой в машине начались роды 3 июня, 16:18 Полицейские помогли доставить в больницу девушку, у которой в машине начались роды. Обложка © Telegram / Петербургская полиция

В Ленинградской области инспекторы ГАИ помогли женщине, у которой в машине начались роды. Стражи порядка оперативно доставили будущую маму в перинатальный центр, а позже навестили её и подарили автокресло для новорождённого. Об этом рассказал телеканал "Санкт-Петербург".

Полицейские помогли доставить в больницу женщину, у которой в машине начались роды. Фото © Telegram / Петербургская полиция

Инспекторы помогли роженице добраться до больницы. Фото © Telegram / Петербургская полиция

"На автодороге Гатчина – Ополье в Волосовском районе Ленинградской области инспекторы ОДПС ГИБДД ОМВД России по Волосовскому району Ленобласти обратили внимание на автомашину ВАЗ-2109, водитель которой был крайне взволнован", — рассказали в ГУ МВД РФ по региону.

Оказалось, что у его жены прямо в машине начались роды. Старший лейтенант полиции Арутюн Варданян и сержант полиции Кирилл Соколов не растерялись, быстро помогли женщине перебраться в их служебный автомобиль, после чего повезли в больницу, связавшись по дороге с врачами, чтобы пациентку уже ждали в приёмном отделении.

Полицейские помогли доставить в больницу женщину, у которой в машине начались роды. Видео © Telegram / Петербургская полиция

По словам роженицы, полицейские доставили её в клинику менее чем за полчаса, при этом всю дорогу подбадривали, отвлекали шутками и разговорами. А 2 июня инспекторы навестили молодую маму, принесли подарки младенцу и старшему сыну семьи, который не скрывал своей радости от того, что ему пожал руку сотрудник полиции.

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Авторы Татьяна Миссуми