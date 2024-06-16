Инспектор ДПС за рулём Audi снёс фонарный столб и угробил трёх пассажирок в Петербурге В Петербурге иномарка влетела в столб и загорелась, погибло три человека 16 июня, 16:47 Три пассажира Audi А4 погибли в ночной аварии в Петербурге. Обложка © Telegram / Петербургская полиция

В Санкт-Петербурге иномарка на полной скорости врезалась в фонарный столб, в результате чего погибли три пассажирки, водитель доставлен в больницу с тяжёлыми травмами. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

Три пассажира Audi А4 погибли в ночной аварии в Петербурге. Фото © Telegram / Петербургская полиция

Три пассажира Audi А4 погибли в ночной аварии в Петербурге. Фото © Telegram / Петербургская полиция

"Сегодня около 04:10 у дома 85 по Приморскому проспекту водитель Audi А4 на повороте не справился с управлением, в результате автомобиль вылетел с дороги и врезался в опору освещения, после чего загорелся", — уточнили в ведомстве.

Три пассажира Audi А4 погибли в ночной аварии в Петербурге. Видео © VK / Катастрофа

Пассажирок в момент удара выбросило из салона, они погибли на месте. По информации телеграм-канала "Mash на Мойке", за рулём находился инспектор отдельного специализированного батальона ДПС по Петербургу и Ленобласти. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ушиби мозга, груди, бедра и плеча, а также множество ссадин и ран. Полиция начала проверку по факту ДТП.

Ранее сообщалось, что жёсткая авария с участием трёх иномарок произошла на внутренней стороне Петербургской кольцевой автодороги 14 июня. ДТП спровоцировал лихач на автомобиле Volkswagen Polo, который устроил скоростные "шашки" и попал в неконтролируемый занос, протаранив две попутные машины.

Авторы Татьяна Миссуми