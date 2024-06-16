Солист Мариинского театра сломал рёбра, попав в ДТП на самокате в Петербурге 16 июня, 07:50 Оперный певец сломал рёбра на самокате. Обложка © freepik

Солист Мариинского театра серьёзно пострадал, врезавшись на самокате в дверь припаркованного автомобиля в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. О случившемся сообщает "Фонтанка".

Инцидент произошёл вечером 14 июня. 35-летний мужчина разогнался на самокате и попал в аварию возле дома № 42 по Садовой улице. Врачи диагностировали у оперного певца сильные ушибы и переломы рёбер в нескольких местах. Сейчас пострадавший уже отпущен домой, его ждёт продолжительное лечение.

Ранее сообщалось, что житель Набережных Челнов избил маленького мальчика, который врезался в него на самокате. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Авторы Татьяна Миссуми