В Татарстане мужчина избил ребёнка, который врезался в него на самокате
СК: Житель Набережных Челнов избил ребёнка, врезавшегося в него на самокате
Житель Набережных Челнов избил маленького мальчика, который врезался в него на самокате. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ по республике Татарстан.
Мужчина поднял руку на ребёнка в Татарстане. Видео © Telegram / Ищу тебя Челны
"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена видеозапись, на которой в городе Набережные Челны мужчина избивает врезавшегося в него на самокате мальчика", — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.
А ранее Life.ru писал, что разъярённый мужчина избил двух мальчиков на детской площадке в Кировской области. Он вступил в словесный конфликт с ребятами, но ударил о карусель и того, кто не участвовал в перепалке.
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