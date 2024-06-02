В Татарстане мужчина избил ребёнка, который врезался в него на самокате

Житель Набережных Челнов избил маленького мальчика, который врезался в него на самокате. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ по республике Татарстан.

Мужчина поднял руку на ребёнка в Татарстане. Видео © Telegram / Ищу тебя Челны

"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена видеозапись, на которой в городе Набережные Челны мужчина избивает врезавшегося в него на самокате мальчика", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.