Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июня, 13:46

В Татарстане мужчина избил ребёнка, который врезался в него на самокате

СК: Житель Набережных Челнов избил ребёнка, врезавшегося в него на самокате

Житель Набережных Челнов избил маленького мальчика, который врезался в него на самокате. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ по республике Татарстан.

Мужчина поднял руку на ребёнка в Татарстане. Видео © Telegram / Ищу тебя Челны

"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена видеозапись, на которой в городе Набережные Челны мужчина избивает врезавшегося в него на самокате мальчика", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Под Красноярском 12-летнюю девочку избила пьяная мать подруги из-за электронной сигареты
Под Красноярском 12-летнюю девочку избила пьяная мать подруги из-за электронной сигареты

А ранее Life.ru писал, что разъярённый мужчина избил двух мальчиков на детской площадке в Кировской области. Он вступил в словесный конфликт с ребятами, но ударил о карусель и того, кто не участвовал в перепалке.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / r.classen

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Происшествия
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров