Ударил головой и пнул: Кировчанин поссорился с детворой на качелях и пустил в ход кулаки

В Кировской области разъярённый мужчина избил двух мальчиков на детской площадке. По словам мамы одного из пострадавших, всё началось со словесного конфликта с неизвестным. В какой-то момент он решил проучить детвору, но, судя по видео, большинство ребят разбежались.

Под Кировом разъярённый мужчина избил двух мальчиков на детской площадке. Видео © VK / "ПАСЕГОВО |online :)"

На месте остались только двое мальчиков, которые, по словам женщины, вообще не участвовали в перепалке. Тем не менее одного из них мужчина ударил головой о карусель, оставив с сотрясением мозга и гематомой под глазом, а второго пнул. Нападавший извинился и заявил о готовности возместить весь ущерб, но родители решили написать заявление в полицию.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, пострадавшему на качели мальчику оказали необходимую медицинскую помощь. Местный Следственный комитет уже заявил о начатой проверке.