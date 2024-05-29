Ударил головой и пнул: Кировчанин поссорился с детворой на качелях и пустил в ход кулаки
Разъярённый мужчина избил двух мальчиков на детской площадке под Кировом
В Кировской области разъярённый мужчина избил двух мальчиков на детской площадке. По словам мамы одного из пострадавших, всё началось со словесного конфликта с неизвестным. В какой-то момент он решил проучить детвору, но, судя по видео, большинство ребят разбежались.
Под Кировом разъярённый мужчина избил двух мальчиков на детской площадке. Видео © VK / "ПАСЕГОВО |online :)"
На месте остались только двое мальчиков, которые, по словам женщины, вообще не участвовали в перепалке. Тем не менее одного из них мужчина ударил головой о карусель, оставив с сотрясением мозга и гематомой под глазом, а второго пнул. Нападавший извинился и заявил о готовности возместить весь ущерб, но родители решили написать заявление в полицию.
Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, пострадавшему на качели мальчику оказали необходимую медицинскую помощь. Местный Следственный комитет уже заявил о начатой проверке.
Ранее в Красноярском крае женщина жестоко избила 12-летнюю подругу дочери за то, что она якобы украла её электронную сигарету. Нападавшая сделала такой вывод, будучи пьяной. У девочки диагностировали ушиб головного мозга и огромную гематому на лбу, из которой врачам даже пришлось откачивать жидкость.