Под Красноярском 12-летнюю девочку избила пьяная мать подруги из-за электронной сигареты
В Красноярском крае 12-летнюю девочку жестоко избили из-за электронной сигареты
Пострадавшая девочка и нападавшая. Обложка © Telegram / SHOT
В городе Назарово Красноярского края 12-летнюю девочку жестоко избила мать её подруги из-за электронной сигареты. У ребёнка сильный ушиб головного мозга и огромные чёрные синяки под глазами, сообщает SHOT.
Девочка пришла в гости к своей подружке-ровеснице 10 мая. Вскоре домой вернулась мать подруги в состоянии опьянения и начала искать электронную сигарету, но найти её не смогла. Женщина обвинила в краже девочку и жестоко накинулась на ребёнка с кулаками.
В больнице у школьницы диагностировали ушиб головного мозга, а гематома на лбу была настолько огромной, что из неё пришлось откачивать жидкость. Врачи оперировали пострадавшую несколько часов. На днях девочку выписали и отправили долечиваться амбулаторно.
Девочку воспитывает одна бабушка, и на данный момент она пытается добиться справедливости. Женщина переживает, что нападавшая избежит наказания, так как является многодетной матерью и раньше за подобным замечена не была.
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