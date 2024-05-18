В Норильске мужчина зарезал жену и ранил ребёнка прямо на улице 18 мая, 15:53 Мужчина убил жену и ранил ребёнка. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

В Норильске мужчина с ножом набросился на жену и ребёнка прямо на улице, женщина от полученных травм скончалась, 12-летний мальчик доставлен в реанимацию, предположительно, с ранением шеи. Об этом сообщает Kras Mash.

Мужчина убил жену и ранил ребёнка. Видео © Telegram / Kras Mash

Трагедия произошла на улице Комсомольской, 45а. Остановить агрессивного мужчину попытался прохожий, но тоже получил от него удар ножом, о его состоянии не сообщается. Известно, что полиция уже задержала преступника.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге парень с ножом жестоко убил девушку прямо на улице в районе Уралмаш. Момент расправы попал на камеру. Преступник нанёс три удара холодным оружием, пострадавшая скончалась до приезда медиков. Полиция задержала убийцу.

Авторы Татьяна Миссуми