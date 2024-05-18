Сын известного адвоката арестован в Москве за жестокое убийство домработницы 23 ударами ножом Суд арестовал сына адвоката Мельницкого, убившего домработницу в Москве 18 мая, 13:51 Суд арестовал убийцу домработницы в Москве. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

В Москве суд отправил под арест 16-летнего подростка, который хладнокровно убил в частном доме домработницу, помогавшую его семье по хозяйству. Об этом рассказали в пресс-службе судебной инстанции.

Суд арестовал убийцу домработницы в Москве. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

"Постановлением Троицкого районного суда города Москвы Мельницкому Н.С. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 18.07.2024", — говорится в решении.

Подозреваемому предъявлено обвинение по ст. 105 УК РФ "Убийство". Как уточнили в столичной прокуратуре, молодой человек нанёс не менее 23 ударов ножом и битой во время конфликта с пенсионеркой. Пострадавшая скончалась на месте.

Напомним, вечером 17 мая шестнадцатилетний подросток во время ссоры убил пожилую домработницу в частном доме в Новой Москве. Он нанёс ей не менее десяти ударов ножом и битой, дождавшись, когда она отвернётся и зайдёт в ванную. Несовершеннолетний преступник задержан. Им оказался сын адвоката Семёна Мельницкого.

Авторы Татьяна Миссуми