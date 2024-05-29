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29 мая, 08:57

Четыре мальчика на одном электросамокате сбили велосипедистку в Петербурге

Четверо детей, взобравшись на один самокат, устроили ДТП с велосипедисткой в Санкт-Петербурге. Об этом пишет 78.ru.

Ребята решили разделить веселье от поездки на электросамокате по центру города, забравшись на него вчетвером. Сначала юные нарушители двигались по велодорожке, но потом ими овладел адреналин и они решили проскочить мимо пешеходного перехода на зелёный свет. В результате дети врезались в девушку, переезжавшую на велосипеде на другую сторону дороги.

После столкновения мальчики не извинились. Напротив, они начали ругаться и требовать, чтобы их немедленно прекратили снимать на камеру.

Четырёхлетний малыш на самокате погиб, попав под колёса грузовика в Петербурге
Четырёхлетний малыш на самокате погиб, попав под колёса грузовика в Петербурге

Ранее в Роскачестве заявили, что теперь за совместную езду на электросамокатах будет предусмотрен штраф, который могут схлопотать водитель, пассажир или сразу двое пользователей такого транспортного средства. Единственное исключение составляют модели, на которых предусмотрены дополнительные пассажирские сиденья.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Addrenn

Владимир Озеров
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