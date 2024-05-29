Четыре мальчика на одном электросамокате сбили велосипедистку в Петербурге

Четверо детей, взобравшись на один самокат, устроили ДТП с велосипедисткой в Санкт-Петербурге. Об этом пишет 78.ru.

Ребята решили разделить веселье от поездки на электросамокате по центру города, забравшись на него вчетвером. Сначала юные нарушители двигались по велодорожке, но потом ими овладел адреналин и они решили проскочить мимо пешеходного перехода на зелёный свет. В результате дети врезались в девушку, переезжавшую на велосипеде на другую сторону дороги.

После столкновения мальчики не извинились. Напротив, они начали ругаться и требовать, чтобы их немедленно прекратили снимать на камеру.