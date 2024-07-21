Россиянин запер друзей в гараже и поджёг его. Один сгорел заживо

В городе Зубцове Тверской области пьяный мужчина поджёг гараж с запертыми внутри двумя собутыльниками. Один из них погиб, а второй смог выбраться. По данным региональной прокуратуры, всё произошло в ночь с 16 на 17 июля.

Мужчина, который поджёг гараж с запертыми внутри собутыльниками, в зале суда. Видео © Telegram / Прокуратура Тверской области

"Между тремя знакомыми, находившимися в гараже, в ходе распития спиртных напитков произошёл конфликт. После этого подозреваемый [1989 года рождения] разлил легковоспламеняющуюся жидкость, и, убедившись в возгорании гаража, заблокировал выход и скрылся с места происшествия", — уточнили в ведомстве.

Против неадеквата возбудили уголовное дело по статье "Убийство с особой жестокостью". Суд заключил мужчину под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.