Под Псковом подросток поджёг собутыльника матери за отказ уйти 11 марта, 13:59 Подросток поджёг собутыльника матери, не желавшего покидать их дом. Обложка © T.me / Mash

В Псковской области 17-летний подросток облил бензином и поджёг собутыльника матери, который не хотел по его просьбе покинуть их дом. Об этом пишет Mash и публикует кадры с места ЧП.

Подросток поджёг собутыльника матери, не желавшего покидать их дом. Фото © T.me / Mash

Подросток поджёг собутыльника матери, не желавшего покидать их дом. Фото © T.me / Mash

Семья проживает в городе Острове. Молодой человек вошёл в дом и застал мать пьяной в компании незнакомого мужчины. Подросток забрал девятилетнюю сестру, которая всё это время наблюдала за пьянкой, и отвёз к бабушке. После чего вернулся и попросил гостя уйти, но тот отказался и нахамил.

Тогда молодой человек облил 51-летнего мужчину бензином, который взял из стоявшего во дворе мопеда, и снова попросил уйти. После очередного отказа парень поджёг незнакомца. Пострадавший около недели провёл в больнице, а затем скончался. СК РФ по Псковской области возбудил в отношении подростка уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее сообщалось, что житель Крыма облил собственную сестру бензином и поджёг, женщина получила несовместимые с жизнью раны и скончалась. Мужчину задержали, он объяснил поступок давним конфликтом.

Авторы Татьяна Миссуми