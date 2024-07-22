Число жертв квеста "Дом ужасов" в Махачкале увеличилось

Количество жертв пожара в квест-руме "Дом ужасов" в Махачкале выросло до двух. По данным SHOT, скончалась вторая девушка.

По информации телеграм-канала, 19-летняя студентка, которая пришла в "Дом ужасов" вместе с супругом, скончалась в больнице от страшных ожогов. Её 20-летний муж в реанимации, у него ожоги 50% тела. Вторая девушка — ей было 25 лет — также попала в больницу в крайне тяжёлом состоянии, у неё обгорело 97% тела. Сегодня она скончалась.

Совладелец квеста — местный КВНщик Гусейн Ибрагимов — задержан, его допрашивают.

Напомним, в момент ЧП квест проходили две пары. Пожар начался после того, как сотрудник поджёг специальную перчатку и отбросил в сторону, где лежали бензопилы с керосином. В этот момент одна из участниц была прикована наручниками к стулу. Двоих парней удалось спасти, а две девушки скончались.