"Здравый смысл никто не отменял": Эксперт по квестам озвучил причину трагедии в Махачкале

Трагедию, произошедшую накануне в квест-комнате в Махачкале, можно было избежать, если бы организаторы не допустили ряд примитивных ошибок. Такую уверенность выразил эксперт по квестам Владимир Жиганов в беседе с 360.ru.

По словам специалиста, участников нельзя было приковывать к стульям так, чтобы они не могли себя отстегнуть. Не говоря уже о клетках, легковоспламеняющихся горючих материалах и оружии. Использовать их никоим образом нельзя.

"Здравый смысл никто не отменял. <…> Это всё должно быть исключено, потому что вероятность травм очень велика. А уж про горючие материалы — тут и говорить не о чем", — подчеркнул Жиганов.

Также он заявил, что нельзя применять механические замки на путях эвакуации.

Напомним, две молодые девушки погибли в квест-комнате "Дом ужасов" в Махачкале. Две пары решили пощекотать себе нервы и пройти хоррор-квест, однако в ходе мероприятия сотрудник поджёг специальную перчатку и отбросил в сторону, где лежали бензопилы с керосином. Начался пожар. А в этот момент одна из участниц была прикована наручниками к стулу. Она сгорела заживо. Вторая девушка — ей было 25 лет — попала в больницу с ожогами 97% тела, позже она тоже скончалась. Двух парней удалось спасти.