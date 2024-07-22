Life.ru раздобыл видео с истошными криками выжившей "пленницы" в "Доме ужасов"

В распоряжении SHOT оказалось видео с камеры наблюдения на квесте "Дом ужасов" в Махачкале, на который попала одна из прошлых участниц. На кадрах "маньяк с бензопилой" пугает прикованную наручниками к стулу девушку. Ей посчастливилось выбраться живой из злополучной комнаты, в отличие от участниц вчерашнего представления.

На видео снята участница предыдущего квеста, которой посчастливилось выбраться живой. Видео © Telegram / "SHOT"

25-летнюю Мадину во время прохождения квеста так же посадили на стул и приковали наручниками. Актёр в этот момент пугал девушку бензопилой. Главной задачей Мадины стало выбраться. Недоманьяк в рамках условий квеста поджёг перчатку, бросил и убежал. Правда, упал аксессуар в керосин.

В момент, когда начался пожар, Мадина продолжала сидеть на стуле с заблокированными руками. Девушка начала кричать и просить о помощи. В итоге Мадина смогла выбраться из горящего помещения, но у неё обгорело 97% тела. Пострадавшую отвезли в больницу с очень небольшими шансами на жизнь. Сегодня она скончалась в ожоговой реанимации.