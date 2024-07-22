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22 июля, 10:00

Life.ru раздобыл видео с истошными криками выжившей "пленницы" в "Доме ужасов"

Появилось видео с выжившей участницей смертельного квеста в Махачкале

Погибшую на квесте девушку так же посадили на стул и приковали наручниками. Обложка © Telegram / SHOT

Погибшую на квесте девушку так же посадили на стул и приковали наручниками. Обложка © Telegram / SHOT

В распоряжении SHOT оказалось видео с камеры наблюдения на квесте "Дом ужасов" в Махачкале, на который попала одна из прошлых участниц. На кадрах "маньяк с бензопилой" пугает прикованную наручниками к стулу девушку. Ей посчастливилось выбраться живой из злополучной комнаты, в отличие от участниц вчерашнего представления.

На видео снята участница предыдущего квеста, которой посчастливилось выбраться живой. Видео © Telegram / "SHOT"

25-летнюю Мадину во время прохождения квеста так же посадили на стул и приковали наручниками. Актёр в этот момент пугал девушку бензопилой. Главной задачей Мадины стало выбраться. Недоманьяк в рамках условий квеста поджёг перчатку, бросил и убежал. Правда, упал аксессуар в керосин.

В момент, когда начался пожар, Мадина продолжала сидеть на стуле с заблокированными руками. Девушка начала кричать и просить о помощи. В итоге Мадина смогла выбраться из горящего помещения, но у неё обгорело 97% тела. Пострадавшую отвезли в больницу с очень небольшими шансами на жизнь. Сегодня она скончалась в ожоговой реанимации.

Как уже писал Life.ru, подруга Мадины — 19-летняя студентка Асият — также не смогла выбраться из огненной ловушки. Она погибла спустя всего пять дней после свадьбы. Её мужа и ещё одного парня удалось спасти.

19-летняя студентка сгорела заживо в "Доме ужасов" в Махачкале
19-летняя студентка сгорела заживо в "Доме ужасов" в Махачкале
Наталья Афонина
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