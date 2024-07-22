Life.ru раздобыл видео с истошными криками выжившей "пленницы" в "Доме ужасов"
Появилось видео с выжившей участницей смертельного квеста в Махачкале
Погибшую на квесте девушку так же посадили на стул и приковали наручниками. Обложка © Telegram / SHOT
В распоряжении SHOT оказалось видео с камеры наблюдения на квесте "Дом ужасов" в Махачкале, на который попала одна из прошлых участниц. На кадрах "маньяк с бензопилой" пугает прикованную наручниками к стулу девушку. Ей посчастливилось выбраться живой из злополучной комнаты, в отличие от участниц вчерашнего представления.
На видео снята участница предыдущего квеста, которой посчастливилось выбраться живой. Видео © Telegram / "SHOT"
25-летнюю Мадину во время прохождения квеста так же посадили на стул и приковали наручниками. Актёр в этот момент пугал девушку бензопилой. Главной задачей Мадины стало выбраться. Недоманьяк в рамках условий квеста поджёг перчатку, бросил и убежал. Правда, упал аксессуар в керосин.
В момент, когда начался пожар, Мадина продолжала сидеть на стуле с заблокированными руками. Девушка начала кричать и просить о помощи. В итоге Мадина смогла выбраться из горящего помещения, но у неё обгорело 97% тела. Пострадавшую отвезли в больницу с очень небольшими шансами на жизнь. Сегодня она скончалась в ожоговой реанимации.
Как уже писал Life.ru, подруга Мадины — 19-летняя студентка Асият — также не смогла выбраться из огненной ловушки. Она погибла спустя всего пять дней после свадьбы. Её мужа и ещё одного парня удалось спасти.