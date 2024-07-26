Число жертв пожара в многоэтажке в Ульяновске возросло до трёх

Ещё одна женщина скончалась после пожара в жилом доме в Ульяновске. Таким образом, число жертв выросло до трёх, сообщает SHOT.

Сотрудники МЧС тушат пожар в многоэтажке в Ульяновске. Видео © МЧС России

В МЧС сообщили, что для жильцов развернут пункт временного размещения в гостинице "Волга". Всего на месте работают 68 специалистов и 22 единицы техники. Открытое горение в настоящее время ликвидировано, сообщил губернатор региона Алексей Русских.