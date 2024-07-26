СК назвал возможную причину смертельного пожара в ульяновской многоэтажке
СК назвал хлопок возможной причиной пожара в многоэтажке в Ульяновске
Последствия пожара в многоэтажке в Ульяновске. Обложка © Telegram / Прокуратура Ульяновской области
Причиной пожара в многоэтажке е в Ульяновске, где погибли три человека, предварительно, стал взрыв в одной из квартир. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
Пожар в жилом доме в Ульяновске. Видео © SHOT
"Предварительно установлено, что 26 июля около 19:30 в результате хлопка в одной из квартир дома по улице Корунковой Засвияжского района Ульяновска и возникшего после этого пожара погибли три человека, в том числе двухлетний мальчик", — говорится в сообщении.
На данный момент горение ликвидировано, на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов. По факту гибели трёх человек и уничтожения имущества возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 109 УК РФ, ст. 168 УК РФ).
Как сообщал Life.ru, страшный пожар произошёл на улице Корункова вечером 26 июля. Изначально сообщалось об одном погибшем — двухлетнем ребёнке — и трёх пострадавших взрослых. Позже стало известно, что в результате ЧП также погибли две женщины. По некоторым данным, пожар случился из-за взрыва газового баллона на балконе одной из квартир. Открытое горение уже ликвидировано.